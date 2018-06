Vượt Ronaldo và Kane, Modric hay nhất vòng bảng World Cup 2018

Trang Four Four Two chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu của vòng bảng World Cup 2018. Không phải Cristiano Ronaldo hay Harry Kane mà Luka Modric mới là người được vinh danh.

10. Andre Carrillo (Peru): Peru bị loại sớm ở vòng bảng. Nhưng cá nhân Carrillo xứng đáng được nhắc đến. Tiền đạo 27 tuổi chơi tuyệt vời ở cả ba trận ở vòng bảng, đóng góp một bàn thắng cho Peru vào lưới Australia. 9. Aleksandr Golovin (Nga): Trước khi World Cup 2018 bắt đầu, người ta hoài nghi về cơ hội vượt qua vòng bảng của Nga. Dù vậy, những Denis Cheryshev, Artem Dzyuba và đặc biệt là Golovin khiến tất cả phải nhìn nước chủ nhà bằng "con mắt khác". Ghi một bàn cùng hai đường kiến tạo, Golovin là nguồn cảm hứng chủ yếu giúp Nga thăng hoa. Hướng đến vòng 16 đội, Nga sẽ đụng độ thử thách khó nhằn là Tây Ban Nha. 8. Takashi Inui (Nhật Bản): Không phải Kagawa hay Honda, Inui mới là ngôi sao thật sự của Nhật Bản ở World Cup 2018. Anh là người gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản ở trận Senegal, sau đó thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Honda ấn định tỷ số 2-2. HLV đội tuyển Nhật Bản Akira Nishino nói về cậu học trò: “Inui thật xuất sắc, màn trình diễn từ cậu ấy vượt xa mong đợi của tôi”. 7. Christian Eriksen (Đan Mạch): “Eriksen là tất cả niềm hy vọng của Đan Mạch”, HLV đội bóng chia sẻ trước khi World Cup 2018. Quả thật, niềm cảm hứng của Eriksen đã giúp Đan Mạch chơi thăng hoa ở vòng bảng. Anh thực hiện có volley tuyệt vời vào lưới Australia, giúp Đan Mạch giành ba điểm cực kỳ quan trọng ở trận khai màn. 6. Isco (Tây Ban Nha): Cựu HLV Tây Ban Nha Julen Lopetegui có lý khi khẳng định Isco là nhân tố quan trọng nhất của nhà cự vô địch thế giới ở World Cup 2018. Dù chơi dưới sơ đồ của HLV Fernando Hierro, Isco vẫn phát huy gần như tốt nhất phẩm chất của mình. Bàn thắng vào lưới Iran không phản ánh hết tầm quan trọng của Isco khi anh là cây chuyền bóng chủ yếu cho hàng tiền đạo Tây Ban Nha. Trung bình mỗi trận, Isco tung ra đến 99 đường chuyền, đạt tỷ lệ 92,9%. Trong số đó, có 2-3 tình huống mở ra cơ hội mười mươi cho đồng đội. 5. Hirving Lozano (Mexico): Tên tuổi của Lozano nổi lên lên khi vòng bảng World Cup 2018 khép lại. Tiền đạo 22 tuổi cho thấy phẩm chất của một ngôi sao trên hàng công: tốc độ, khéo léo và cực kỳ nguy hiểm trong những pha phản công. Bàn thắng vào lưới Đức phản ánh rõ tố chất thiên bẩm của Lozano. 4. Harry Kane (Anh): Đeo băng đội trưởng ở tuổi 24 là áp lực nặng nề với Kane. Dù vậy, anh biến điều đó thành động lực và trải qua vòng bảng tuyệt hay cùng tuyển Anh. Kane ghi 5 bàn cho “Tam sư”, tạm vươn lên dẫn đầu trong danh sách những cầu thủ săn bàn hàng đầu ở World Cup 2018. 3. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha): Ronaldo chơi mờ nhạt ở trận Morocco và bỏ lỡ penalty. Dù vậy, hai trận đấu trước Tây Ban Nha và Iran là quá đủ để CR7 có mặt ở top ba cầu thủ hay nhất sau vòng bảng. Ronaldo đã có 4 bàn, trực tiếp góp công lớn vào thành tích vượt qua vòng bảng của Bồ Đào Nha. 2. Diego Godin (Uruguay): Người ta không chú đến Godin quá nhiều vì anh chơi ở vị trí trung vệ, hiếm khi tấn công và thực hiện những tình huống xử lý mãn nhãn. Nhưng chính sự thầm lặng đó của lão tướng 32 tuổi góp công lớn nhất cho thành tích toàn thắng của Uruguay ở vòng bảng. Trung bình mỗi trận, Godin có 2,7 tình huống tắc bóng thành công, cùng 4 lần trực tiếp đoạt bóng từ chân đối thủ. 1. Luka Modric (Croatia): Modric đang trải qua kỳ World Cup gần như cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Vì thế, anh đã làm tất cả khả năng để giúp Croatia trở thành đội hay nhất ở vòng bảng. Tiền vệ 32 tuổi ghi bàn mở tỷ số ở trận Croatia 2-0 Nigeria. Sau đó tung cú sút không thể cản phá từ ngoài vòng cấm ở trận Croatia 3-0 Argentina. Hai bàn thắng mở vòng bảng chỉ “tô điểm” cho sự xuất sắc của Modric. Còn thực tế, vai trò chính của anh nằm ở khía cạnh chuyền bóng, kiến tạo lối chơi cho Croatia. Trung bình mỗi trận, Modric tung ra 53 đường chuyền, đạt tỷ lệ 87,4%, 1,7 trong số đó trực tiếp mở ra cơ hội cho đồng đội. Khả năng chuyền dài của Modric vẫn rất đáng nể khi có trung bình 3,7 tình huống thành công/trận. Việt Anh 'Người phán xử': Ronaldo và Bồ Đào Nha khó vào sâu Sáng 29/6, diễn viên Việt Anh và cầu thủ Văn Quyết tham gia bình luận, phân tích về diễn biến World Cup 2018 và dự đoán khả năng lên ngôi của các đội bóng cùng MC Mộc Miên.