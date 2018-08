Will (365) thừa nhận từng không dám nói chuyện với Isaac

Nam ca sĩ cho biết từng rơi vào trầm cảm khi mới tách nhóm 365. Trong lúc khó khăn đó, anh không tự tin nói chuyện với Isaac.

Chiều 10/8, Will tổ chức buổi ra mắt MV Tận cùng nỗi nhớ tại TP.HCM. Ca khúc này do fan ruột của nhóm 365 - Á quân Sing my song 2018 Andiez Nam Trương sáng tác tặng riêng Will, được phát hành độc quyền tại Zing MP3.

Tận cùng nỗi nhớ là sản phẩm thứ ba của nam ca sĩ kể từ khi nhóm 365 tan rã. Điểm nổi bật của MV mới là phần hình ảnh được Will đầu tư kỹ lưỡng, đẹp như những thước phim điện ảnh. Còn câu chuyện tuy kịch tính nhưng chưa đem tới nhiều cảm xúc.

Will thừa nhận chỉ có thành công mới đem tới sự tự tin cho bản thân. Ảnh: Nguyễn Thành.

Will cho biết để có những khung hình đẹp, cả ê-kíp phải trải qua những ngày nắng nóng và mưa ròng. "MV quay 2 lần ở Hà Nội thì đầu tháng gặp ngày nắng tới hơn 40 độ, cuối tháng lại gặp mưa. Dàn diễn viên không quen thời tiết nên ai cũng mệt mỏi", nam ca sĩ nói.

Trong sự kiện, Will chia sẻ cảm xúc hạnh phúc, tự hào khi thực hiện sản phẩm và đạt được thành công sau quãng thời gian lận đận trên con đường solo. Trước đó, anh kể đã trải qua 10 tháng trầm cảm, hoang mang vì không nhận được show hay lời mời nào. Chứng kiến các bạn trong nhóm quần áo đẹp, bận rộn đi diễn, anh càng lo lắng cho tương lai của mình.

Will tâm sự: "Ca sĩ ai cũng mong có hit nhưng tạo được hit là không dễ. Có hit thì khán giả mới nhớ tới và kiếm tiền được. Khi tôi có hai ca khúc Em chưa 18 và Nơi ta chờ em thành công, công việc của tôi lập tức khởi sắc, show diễn nhiều hơn. Lúc này tôi mới tự tin nói chuyện với Isaac, chứ trước đó không dám nói gì khi chứng kiến anh ấy quá thành công".

Hot girl An Vy là bạn diễn của Will trong MV. Ảnh: Nguyễn Thành.

Cựu thành viên nhóm 365 cho rằng bản thân càng bị đẩy vào khó khăn, đường cùng thì càng mạnh mẽ và cố gắng nhiều hơn. "Khó khăn tôi gặp phải khi 365 tan rã cũng giống như lúc mới bắt đầu ra mắt. Nếu chúng tôi không trải qua khó khăn kiểu như sắp rơi xuống vực thì sẽ không có ngày hôm nay", Will nhấn mạnh.

Ca khúc được kỳ vọng sẽ tạo được hiệu ứng tích cực và nhanh chóng thăng hạng tại #zingchart.