Will Smith úp mở sẽ thể hiện ca khúc chủ đề World Cup 2018

Diễn viên nổi tiếng người Mỹ Will Smith được cho là sẽ thể hiện ca khúc chính thức của World Cup 2018 trên đất Nga, dự kiến ra mắt khán giả ngày 25/5.

Tờ BBC đưa tin ngôi sao hạng A của Hollywood Will Smith xác nhận tham gia World Cup với tư cách ca sĩ thể hiện bài hát chủ đề. Ca khúc hiện chưa chính thức ra mắt.

Trên tài khoản Instagram, nghệ sĩ 49 tuổi thông báo sẽ cùng ca sĩ Nicky Jam và Era Istrefi đảm nhận . Anh đăng bức ảnh kèm dòng chú thích: "Chỉ có một cuộc đời để sống. Nổi lửa lên nào, World Cup".

Will Smith chia sẻ niềm vui với người hâm mộ trên Instagram.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí VIBE trước đó, nhà sản xuất Nicky Juan Diego Medina tiết lộ Smith, Jam và Istrefi đã gặp nhau để tập luyện cho ca khúc mới: "Họ đã hoàn thành việc thu âm bài hát ở Budapest, Hungary hồi tuần trước và dự kiến phát hành ngày 25/5".

Tuy nhiên, đại diện FIFA vẫn chưa chính thức xác nhận điều này.

Nhiều người hâm mộ tỏ ra ngờ vực vì khả năng ca hát của anh không được đánh giá cao. "Thế nhưng chúng tôi vẫn rất háo hức để chờ đợi màn trình diễn của Smith sắp tới", một người bình luận.

Trong quá khứ, tài tử 49 tuổi từng thể hiện khả năng âm nhạc khi phát hành album Big Willie style hồi năm 1997. Album mới nhất có tên Lost and Found được ra mắt năm 2005.

Trên các diễn đàn, người hâm mộ bày tỏ sự háo hức về màn trình diễn sắp tới của ngôi sao Hollywood.

Will Smith là một diễn viên, rapper, nhà sản xuất và nhạc sĩ người Mỹ. Tháng 4/2007, Tạp chí tin tức Newsweek đã xem xét anh là Nam diễn viên quyền lực nhất Hollywood. Trong sự nghiệp, ngôi sao 49 tuổi để lại nhiều ấn tượng qua các vai diễn trong nhiều bộ phim bom tấn như Independence Day, Men in Black, Bad boys, Wild Wild West,...

Người được Smith úp mở sẽ cùng mình thể hiện ca khúc này, Nicky Jam, là một trong những nghệ sĩ Latin hàng đầu. Chỉ cần một bản hit duy nhất là Hasta el amanecer, Jam có tận 9 đề cử tại Latin Billboard Music Awards 2017. Sau, nam ca sĩ 35 tuổi thắng tổng cộng 6 giải quan trọng nhất.

Cái tên thứ 2, Era Istrefi, nghệ sĩ trẻ người Serbia, đang được khán giả trẻ châu Âu yêu thích.

World Cup 2018 sẽ diễn ra ở Nga vào tháng tới. Will Smith sẽ cùng hai người cộng sự thể hiện bài hát trong ngày khai mạc giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đó, ca sĩ Shakira và Jennifer Lopez được lựa chọn ở vai trò này tại World Cup năm 2010 (Waka Waka) và 2014 (We Are One (Ole Ola)).