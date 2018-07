Winner, Jung Hae In hội ngộ dàn sao Việt tại thảm đỏ âm nhạc

Tối 8/7, thảm đỏ V Hearbeat Live quy tụ dàn sao nổi tiếng Hàn Quốc và Việt Nam, với sự góp mặt của nhóm nhạc Winner, Jung Hae In, Hà Anh Tuấn, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy...

V Heartbeat Live là chương trình âm nhạc hàng tháng quy mô lớn của Vlive. Lần này, đêm nhạc diễn ra vào 8/7 tại TP.HCM, với sự góp mặt của dàn sao Việt như Hà Anh Tuấn, Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Chi Pu, Hòa Minzy, Erik...

Các chàng trai của nhóm nhạc Winner bảnh bao tại sự kiện.

Ngoài ra, chương trình còn thu hút người hâm mộ khi mời nhóm nhạc Winner và Jung Hae In - nam chính phim “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi”, cùng tham gia. Trước khi đến với sự kiện, nam diễn viên đã có buổi gặp gỡ fan đầu tiên tại Việt Nam do Vlive tổ chức vào ngày 7/7 tại Nhà hát Quân đội.

18h sự kiện thảm đỏ mới chính thức bắt đầu, nhưng các bạn trẻ đã có mặt từ rất sớm, phủ kín sân Nhà hát Hòa Bình để chuẩn bị chào đón những sao nổi tiếng tại Hàn Quốc và Việt Nam. Trên thảm đỏ, nữ ca sĩ “Đóa hoa hồng” diện chiếc váy hồng pastel đính hạt lấp lánh. Cô chọn kiểu tóc búi cao và lối trang điểm nhẹ nhàng làm toát lên vẻ nữ tính.

Chi Pu trình diễn liên tiếp 2 ca khúc "Đóa hoa hồng" và "Từ hôm nay".

Nữ ca sĩ mang đến 2 ca khúc "Đóa hoa hồng" và "Từ hôm nay" với bản phối sôi động và màn vũ đạo đầy cuồng nhiệt. Sau màn "thoát xác", từ hình tượng thiếu nữ ngọt ngào, Chi Pu trong chớp mắt đã hóa thành nữ thần quyến rũ, như sự biến chuyển của những cô gái sau một chuyện tình đau khổ.

Sau khi gây ấn tượng trên thảm đỏ với chiếc váy pastel nhẹ nhàng và thiết kế khoe lưng trần gợi cảm, Hòa Minzy đã mang đến không gian âm nhạc đầy cảm xúc với ca khúc "Rời bỏ". Với chất giọng truyền cảm, nữ ca sĩ khiến sân khấu tràn ngập màu sắc trữ tình. Chưa hết, cô còn khoe khả năng hát tiếng Hàn khá chuẩn khiến khán giả thích thú.

Hòa Minzy mang đến không gian đầy cảm xúc.

Vũ Cát Tường xuất hiện với phong cách tomboy quen thuộc. Cô mang đến thảm đỏ màu sắc rực rỡ của chiếc áo balzer cùng quần dáng thể thao xanh.

Trên sân khấu, nữ ca sĩ có màn trình diễn ấn tượng, tự đệm đàn để hát ca khúc "Come back home". Sau phần khoe giọng ca nội lực, Vũ Cát Tường còn thân thiện giao lưu với khán giả, cô thoải mái nói câu: "I love you" sau khi được khán giả đồng thanh gọi tên.

Vũ Cát Tường tự đệm đàn và mang đến một ca khúc tràn đầy cảm xúc.

Ngay sau đó, không khí gần như thay đổi với màn trình diễn đầy sôi động "Vài phút trước" - một ca khúc do chính Vũ Cát Tường sáng tác.

Có màn xuất hiện độc đáo và tạo được hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, Noo Phước Thịnh đầy cá tính với bản hit "Lost". Anh cũng mang đến ca khúc "Đến với nhau là sai" đầy màu sắc.

Noo Phước Thịnh khoe vũ đạo khỏe khoắn trên sân khấu.

Sân khấu gần như dậy sóng với sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn. Thay thế phong cách lãng tử thường thấy, nam ca sĩ mang đến bản mash up sôi động Lạc lối, Why did you lie.

Ngay sau đó, anh nhắn nhủ khán giả hãy "nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng mình đang ở Đà Lạt nhé". Chất giọng trữ tình và ngọt ngào của anh vang lên, đưa người nghe đến với những cung bậc ngọt ngào trong "Người tình mùa đông".

Hà Anh Tuấn mang đến cảm giác Đà Lạt qua giọng hát ngọt ngào của mình.

Dưới sự cổ vũ của khán giả, nam ca sĩ đã "xin" ban tổ chức chiều lòng fan, tiếp tục hát ca khúc thứ ba Tháng tư là lời nói dối của em. Anh không quên dí dỏm đùa rằng: "Bây giờ đã là tháng 7 rồi, mà vẫn hát bài tháng 4". Khán giả liên tục góp giọng, khiến khán đài trở nên đầy sôi động.

Chương trình dựa trên bảng xếp hạng (BXH) V Heartbeat Rank, được tổng hợp từ các con số trên BXH âm nhạc Việt Nam và lượng view, bình chọn cho MV của các nghệ sĩ Việt trên Vlive.

BXH âm nhạc Việt Nam tổng hợp dữ liệu từ các trang nghe nhạc nổi tiếng nhất hiện nay. Con số này do CPI - Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện dưới sự phối hợp của Hiệp hội nội dung âm nhạc Hàn Quốc (KMCA) và Tập đoàn Naver.

Trong đó, CPI chiếm 60% tổng số điểm của V Heartbeat. Lượng tim chiếm 10% và điểm bình chọn 30%. Top đầu nghệ sĩ có thứ hạng cao nhất sẽ được tôn vinh tại chương trình âm nhạc hàng tháng V Heartbeat Live, bắt đầu từ tháng 7.

Sự kiện tổ chức với mục đích đưa âm nhạc Việt Nam đến Hàn Quốc và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Điều này khiến kết quả của BXH có tính bao quát, chính xác và có lượng thông tin đầy đủ.