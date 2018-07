World Cup ngày 9/7: Hazard lo lắng khi đối đầu Mbappe và Kante

HLV Tite: 'Bỉ là đội bóng xuất sắc'

"Bóng đá luôn mang tính ngẫu nhiên, nhưng tôi cũng không thích nói về may mắn. Nếu may mắn có đứng về phía chúng tôi thì đó cũng chỉ là một cách nói lịch sự khi hạ gục đối thủ. Thế nên tôi không quá tin vào may mắn", ông Tite nói.

HLV Brazil dành nhiều lời khen cho thủ thành đội bạn: "Thibaut Courtois có may mắn không? Không, anh ấy thật sự đã chơi rất hay. Bỉ là một đội bóng có năng lực và đã chơi rất hiệu quả".