Xác định được tung tích băng cướp đâm chết hiệp sĩ ở Sài Gòn

Trưởng Công an Quận 3 cho hay nhóm gây ra vụ đâm chết hiệp sĩ chuyên tổ chức trộm cướp trên địa bàn thành phố và bị đội hiệp sĩ nắm được tung tích.

Diễn biến vụ 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn bị băng trộm đâm thiệt mạng Tối 13/5, một nhóm trộm xuất hiện bẻ khóa xe SH của anh Phương. Nhóm hiệp sĩ gồm 6 người truy cản thì bị băng gây án dùng hung khí tấn công khiến 2 hiệp sĩ tử vong tại chỗ.

Báo cáo với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về vụ băng cướp đâm chết 2 hiệp sĩ Sài Gòn vào tối qua, ông Lê Hồng Hà, Trưởng Công an quận 3, cho biết nhóm gây ra sự việc trên thường xuyên tổ chức trộm cướp trên địa bàn.

Đội hiệp sĩ đã nắm được tung tích nhóm trộm này từ lâu. Tối xảy ra sự việc, các anh đang đeo bám chúng qua các tuyến đường ở quận Tân Bình. Khi về đến đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), các hiệp sĩ phát hiện băng cướp đang bẻ khóa chiếc SH. Sau khi phá khóa xe thành công, kẻ trộm định quay đầu xe ra vỉa hè để tẩu thoát, lúc này, nhóm hiệp sĩ ập đến, lao thẳng xe máy vào nhóm cướp.

Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong họp với Công an quận 3. Ảnh: Lê Trai.

"Hai bên xô xát, băng cướp rút dao đâm loạn xạ khiến hai hiệp sĩ tử vong, 3 người khác bị thương. Hiện tại, theo báo cáo, chưa có người dân nào thương vong trong sự việc", ông Hà nói.

Công an quận 3 đang phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng cảnh sát hình sự của Công an TP, tiến hành trích xuất camera, truy tìm nghi can gây án.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong đã đến Bệnh viện 115 và Bệnh viện Thống Nhất, trực tiếp cảm ơn các hiệp sĩ. Ông Phong chia sẻ những mất mát mà các hiệp sĩ và gia đình đang gánh chịu, coi đây là động lực để thành phố hành động quyết liệt hơn chống tội phạm.

Ông Nguyễn Thành Phong thăm các hiệp sĩ tại bệnh viện. Ảnh: Lê Trai.

Thay mặt UBND TP.HCM, ông khẳng định sẽ làm việc với Công an TP để có biện pháp bảo vệ các hiệp sĩ.

Sáng nay, hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đã tỉnh táo sau phẫu thuật, có thể trò chuyện, dự kiến nằm lại bệnh viện khoảng 1 tuần. Hiệp sĩ Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đã được khâu vết thương, tình trạng ổn định, có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Anh Trần Văn Hoàng, Đội trưởng Đội hiệp sĩ quận Tân Bình, đã qua cơn nguy kịch, hiện được giữ lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Cũng theo báo cáo của khoa Cấp cứu viện 115, trong 2 hiệp sĩ qua đời, hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đã ngưng tuần hoàn hô hấp trước nhập viện. Hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) không qua khỏi khi được cấp cứu.

Hiện trường vụ cướp xe máy trên đường Cách Mạng Tháng 8. Ảnh: Phan Công.

Tối 13/5, nhóm hiệp sĩ đường phố gồm 7 người phát hiện nhóm thanh niên đi xe máy đang bẻ khóa một xe SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3). Nhóm hiệp sĩ vây bắt đối tượng, thì bị bọn chúng rút dao chống trả. 5 hiệp sĩ bị thương, được đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, 2 hiệp sĩ đã tử vong.