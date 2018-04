Xác định nghi can nổ súng làm 2 cha con bị thương ở Đà Lạt

Sau 3 ngày điều tra, công an xác định nghi can nổ súng khiến cha con ông Bình bị thương khi đứng trước cửa nhà.

Ngày 7/4, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định được nghi can nổ súng khiến hai cha con ông Trương Công Bình (ngụ đường Hàn Thuyên, phường 5, TP Đà Lạt) bị thương hôm 4/4.

Nghi can nổ súng được xác định là Trần Minh Khánh, 36 tuổi, ngụ TP Đà Lạt. Khánh được xác định không liên quan đến 4 người bị lực lượng Công an tạm giữ trước đó về hành vi tàng trữ vũ khí phép tại căn nhà B13, Hàn Thuyên (TP Đà Lạt). Căn nhà này do ông Trần Minh Tuấn (43 tuổi) thuê cho một số người quê ở phía bắc ở cùng.

Theo cơ quan chức năng, ban đầu, nhóm của ông Tuấn bị tình nghi liên quan đến vụ nổ súng này. Tuy nhiên, sau khi điều tra, nghi can gây ra vụ nổ súng khiến ông Trương Công Bình (62 tuổi) và con trai là Trương Văn An (19 tuổi) là Trần Minh Khánh. Khánh không liên quan đến nhóm người ở nhà ông Tuấn như thông tin ban đầu.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Trần Lộc.

Sau khi xác định được nghi can, công an mời Trần Minh Khánh lên làm việc. Tại đây, Khánh thừa nhận hành vi dùng súng hơi mua qua mạng bắn về phía căn nhà số B13, B14… gây thương tích cho cha con ông Bình.

Sau khi bắn, Khánh đến hiện trường để xem. Khi người dân tập trung đông, Khánh đã bỏ về nhà (đối diện nhà nạn nhân).

Theo một lãnh đạo Phòng PC45, khẩu súng hơi do Khánh gây ra vụ nổ có độ nén đến 300 kg, nên áp lực viên đạn bắn ra là cực lớn, tính sát thương cao. Cơ quan điều tra đã gửi tang vật và các mẫu đạn đến cơ quan giám định thuộc Bộ Công an để có cơ sở xác định mức độ hành vi của Khánh.

Máu của cha con ông Bình rơi vãi tại hiện trường. Ảnh: Trần Lộc.

“Lúc nổ súng, Khánh sử dụng ống ngắm, đầu giảm thanh nên không gây ra tiếng nổ lớn. Bản thân Khánh có khả năng tự chế được một số loại súng. Trước đó, Khánh đã 2 lần bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng súng cồn (loại tự chế)”, vị này nói.

Riêng nhóm của ông Tuấn, qua khám xét căn nhà số B13, đường Hàn Thuyên, công an thu giữ được 3 khẩu súng quân dụng, hơn 100 viên đạn cùng nhiều dao, mã tấu. Ông Tuấn thừa nhận số súng, đạn, hung khí là của mình.

Sau đó, ông Tuấn và 3 người khác bị tạm giữ về các hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, che giấu tội phạm.

Số lượng lớn vũ khí cơ quan chức năng thu giữ tại hàng xóm ông Bình. Ảnh: Trần Lộc.

Như Zing.vn đã thông tin, khoảng 14h ngày 4/4, anh Trương Văn An dắt xe máy ra khỏi nhà, bất ngờ bị trúng đạn ở bàn tay trái. Thấy vậy, ông Trương Công Bình chạy ra băng bó vết thương cho con trai cũng bị trúng đạn ở bàn tay phải. Cả hai nạn nhân nhanh chóng được chuyển tới Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.