Xác minh bé trai trở về sau 10 năm bị bắt cóc sang Trung Quốc

Công an phường Đáp Cầu (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết đang khẩn trương xác minh một bé trai trở về sau 10 năm bị bắt cóc sang Trung Quốc.

Tối 16/9, trao đổi với VOV, lãnh đạo công an phường Đáp Cầu (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết đơn vị vừa mới tiếp nhận trình báo từ người dân có 1 trường hợp bé trai trở về sau 10 năm bị bắt cóc sang Trung Quốc.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 15/9, 1 người bán vịt quay đang bán trên địa bàn phường trông thấy 1 thiếu niên (khoảng 16-17 tuổi) đi bộ vật vờ xin ăn.

Bé trai cho biết đã bị bắt cóc sang Trung Quốc được 10 năm.

Vừa cho ăn vừa gạn hỏi thì cháu bé cho biết vừa trốn khỏi Trung Quốc và chạy về Việt Nam sau 10 năm bị bắt cóc, thời điểm bị bắt đi làm năm 6 tuổi. Ngay sau đó, người dân đã cho cháu ăn và đưa lên trụ sở công an trình báo.

“Ngay sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã dò hỏi thì cháu bé không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ quê ở Quảng Ninh, nhà gần 1 chùa to và bố tên Hùng và mẹ tên Tuyền”, vị lãnh đạo này thông tin.

Vị lãnh đạo công an phường Đáp Cầu cho biết thêm, sau khi tiếp nhận và xử lý thông tin ban đầu, Công an phường Đáp Cầu đã báo cáo và chuyển bé trai lên trụ sở Công an TP Bắc Ninh để tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

“Ngay sau khi tiếp nhận chúng tôi đã phối hợp với Công an TP Bắc Ninh thông báo đến tỉnh Quảng Ninh và tiếp nhận 1 vài trường hợp có con bị bắt cóc và có những đặc điểm thông tin giống với trường hợp này. Hiện tại chúng tôi khẩn trương xác minh để làm rõ vụ việc và vẫn cần có những kết quả xét nghiệm ADN, nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để xác minh đúng cha mẹ cho bé trai”, vị lãnh đạo Công an phường Đáp Cầu cho biết thêm.