Xác minh clip cảnh sát giao thông bị đánh

Một người đàn ông tấn công và thóa mạ cảnh sát giao thông ở Gia Lai được người đi đường quay clip, đăng lên mạng xã hội.

Cảnh sát giao thông bị người vi phạm đánh tới tấp Người đàn ông ở Gia Lai đã đánh tới tấp một cảnh sát giao thông khi bị lực lượng tuần tra ra lệnh dừng xe.

Ngày 24/4, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip có nội dung một người đàn ông dùng tay đánh tới tấp vào mặt một cảnh sát giao thông (CSGT). Người này còn lớn tiếng chửi chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ.

Theo nội dung clip, có rất nhiều người dân chứng kiến sự việc nhưng không ai can ngăn vụ ẩu đả. Chiến sĩ công an trong clip này được cho là đang công tác tại Đội CSGT 2/19, Công an tỉnh Gia Lai. Cũng theo người đăng clip, vụ việc diễn ra tại huyện Đăk Pơ (Gia Lai).

Trao đổi với Zing.vn, đại tá Phạm Văn Uẩn, Trưởng phòng CSGT tỉnh Gia Lai, cho biết đã nắm thông tin vụ việc và xác định chiến sĩ CSGT bị đánh đang làm nhiệm vụ tại trạm CSGT 2/19 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, ông Uẩn nói sự việc cụ thể như thế nào phải chờ các đơn vị liên quan báo cáo.

Sự việc được cho là diễn ra tại huyện Đăk Pơ, Gia Lai. Ảnh: Google Maps.