Xâm hại tình dục tại Hollywood: Khi nạn nhân hóa ra cũng là ‘quỷ dữ’

Quả là một câu chuyện éo le: Asia Argento - người từng tố cáo Harvey Weinstein có hành vi cưỡng hiếp - lại đi ép một diễn viên chưa đến tuổi vị thành niên quan hệ tình dục.

Tờ New York Times cùng The New Yorker là những nơi đầu tiên phanh phui bê bối tình dục của ông trùm sản xuất phim Harvey Weinstein. Sau đó, nữ diễn viên - đạo diễn Asia Argento là một trong những nhân vật đầu tiên đứng ra công khai cáo buộc Weinstein đã có ba lần cưỡng hiếp mình.

Bởi thế, minh tinh người Italy trở thành nhân vật tiêu biểu cho phong trào #MeToo với mục tiêu dẹp bỏ nạn “dùng tình (dục) đổi vai” tại Hollywood. Bạn trai cô, Anthony Bourdain, đồng thời góp tiếng nói phản đối Harvey Weinstein nói riêng, và những bê bối tình dục dơ bẩn nói chung ở kinh đô điện ảnh.

Song, cũng chính tờ New York Times nay tiếp tục đăng tin về một bê bối tình dục khác. Ở đó, chính Asia Argento lại là thủ phạm.

Quan h ệ tình dục với nam diễn viên từng vào vai con mình

Trong lúc phong trào #MeToo ngày một trở nên mạnh mẽ, Asia Argento lặng lẽ rút hầu bao 380.000 USD để đổi lấy sự im lặng từ Jimmy Bennett. Chàng diễn viên trẻ kiêm rocker cáo buộc cô đã có hành vi xâm hại tình dục đối với mình cách đây 5 năm.

Khi ấy, tại một căn phòng khách sạn ở California, Mỹ, Bennett mới chỉ 17 tuổi hai tháng. Còn Argento đã 37 tuổi, và không được phép quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi theo luật của tiểu bang. Điều oái oăm nữa là hai người từng vào vai mẹ con trên màn ảnh rộng.

Asia Argento và Jimmy Bennett từng vào vai hai mẹ con trong bộ phim do chính minh tinh làm đạo diễn. Ảnh: Outnow.

Các tài liệu liên quan tới vụ kiện của hai bên được bí mật gửi đến tờ New York Times bởi một người nặc danh. Trong đó, có một tấm hình hai người chụp selfie trên giường vào ngày 9/5/2013.

Theo thỏa thuận, Bennett lúc này đã trả lại tấm ảnh cho Argento. Giờ thì chàng trai đã 22 tuổi, còn nữ diễn viên sắp bước sang tuổi 43. Tờ New York Times đã tìm cách kiểm tra độ xác tín của bức ảnh và các tài liệu liên quan với ba bên khác nhau, và đều nhận được cái gật đầu.

New York Times đồng thời cố gắng liên lạc với Asia Argento trong cuối tuần qua. Tuy nhiên, cả chính cô hay bên đại diện đều không hồi đáp bất cứ cuộc điện thoại, tin nhắn, hay e-mail nào.

Carrie Goldberg - luật sư của Argento trong vụ kiện với Bennett - đã đọc thư của New York Times, nhưng cũng chỉ giữ thái độ im lặng. Và văn phòng đại diện của cô cho biết họ không được phép lên tiếng về sự việc.

Bản thân Jimmy Bennett cũng không trả lời phỏng vấn tờ New York Times, và luật sư của anh - Gordon K. Sattro - thì cho biết chuyện hồi đáp sẽ “diễn ra sau”, và “thân chủ muốn tiếp tục tập trung cho sự nghiệp âm nhạc”.

Theo tài liệu mật, vụ kiện giữa hai bên xem ra được dàn xếp ổn thỏa từ hồi tháng 4. Nhưng Jimmy Bennett rõ ràng là đã bị tổn hại tinh thần sau cuộc gặp gỡ giữa hai người hồi 2013.

Khi biểu tượng của #MeToo bị đặt dấu hỏi lớn

Theo mô tả của bên bị hại trong đơn kiện hồi tháng 11/2017, đó là “cuộc hành hung tình dục” khiến tâm lý Bennett bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nó được gửi tới Richard Hofstetter - người đồng thời còn là luật sư lâu năm của Anthony Bourdain.

Nhận thấy bão tố đang kéo tới, Asia Argento tìm đến Carrie Goldberg - luật sư rất giàu kinh nghiệm trong những vụ thân chủ bị tấn công trên mạng. Phía bị hại đòi nữ diễn viên phải chi trả 3,5 triệu USD.

Họ nói rằng Jimmy Bennett từng kiếm tới 2,7 triệu USD trong vòng 5 năm trước cuộc gặp gỡ định mệnh hồi 2013. Còn sau đó, những hệ lụy từ vụ “hành hung tình dục” khiến anh chỉ còn kiếm vỏn vẹn 60.000 USD.

Asia Argento nằm trong nhóm phụ nữ dũng cảm đứng ra công khai cáo buộc Harvey Weinstein, và từng có bài phát biểu hùng hồn tại Liên hoan phim Cannes 2018 mới đây. Ảnh: Outnow.

Cũng cần phải nói thêm rằng Bennett đúng là từng nhận nhiều lời khen ngợi khi còn là diễn viên nhí. Ngay cả Harrison Ford hay Bruce Willis đều nhận xét rằng anh có tương lai vô cùng xán lạn.

Trên trường quay, nam diễn viên trẻ mang biệt danh “Jimmy-Hai-Đúp”, bởi anh thường chỉ cần hai lần quay là đã có thể chiều lòng các đạo diễn, và hiếm khi nào quên lời thoại trong kịch bản.

Câu chuyện bắt đầu khi Asia Argento đứng vào hàng ngũ 13 phụ nữ dám đứng ra công khai lên tiếng cáo buộc Harvey Weinstein vì tội xâm hại tình dục hồi tháng 10/2017.

Cô nhanh chóng trở thành biểu tượng của phong trào #MeToo, và thậm chí còn có bài phát biểu hùng hồn tại Liên hoan phim Cannes 2018 mới đây, gọi sự kiện điện ảnh từng là “bãi săn mồi” của Weinstein. Argento đồng thời tái khẳng định mình đã bị gã cưỡng hiếp tại Cannes vào năm 1997 khi mới 21 tuổi.

Mối quan hệ giữa Argento và Weinstein vẫn còn kéo dài qua nhiều năm sau đó. Nhà sản xuất muốn tình dục, và đổi lại là vai diễn trong những dự án do mình sản xuất. “Sau lần cưỡng hiếp đầu tiên, ông ta đã thắng”, Argento cay đắng phát biểu trên tờ The New Yorker.

Đến nay, Harvey Weinstein đã thoát khỏi 6 vụ kiện, nhưng không có vụ nào liên quan tới Argento. Tuy nhiên, luật sư bào chữa của ông trùm tỏ ra rất tự tin về trường hợp của cô khi cho rằng việc quan hệ tình dục giữa hai bên diễn ra trong sự đồng thuận.

Minh tinh vốn là bạn gái hiện tại của Anthony Bourdain. Ngôi sao truyền hình nổi tiếng với chương trình Parts Unknown mới tự sát hồi tháng 6. Ảnh: Getty.

Cha của Asia Argento là Dario Argento - một nhà làm phim kinh dị nổi tiếng của điện ảnh Italy. Và Anthony Bourdain - ngôi sao truyền hình nổi tiếng vừa tự sát mới đây - vốn là một fan của Dario.

Bourdain lần đầu gặp Asia Argento khi ông tới Rome để quay chương trình Parts Unknown cho kênh CNN hồi 2016. Và mối quan hệ tình cảm giữa hai người bắt đầu nảy sinh từ đó. Trước công chúng, họ luôn “tiếp lửa” cho nhau mỗi lần phát biểu về bê bối tình dục rúng động Hollywood.

Trở lại với Jimmy Bennett, khi trông thấy Asia Argento trở thành biểu tượng của #MeToo, những ký ức về cuộc gặp gỡ tại khách sạn năm 2013 của anh bỗng nhiên bị khơi dậy, và khiến cho anh cảm thấy bứt rứt.

Đối với tài tử, Asia Argento giống như một người thầy và một người mẹ, sau khi cả hai hợp tác ăn ý với nhau trên trường quay. Chuyện bắt đầu khi Bennett 7 tuổi, được Argento chọn cho dự án The Heart Is Deceitful Above All Things do cô làm đạo diễn kiêm vai chính.

Kịch bản phim xoay quanh mối quan hệ đen tối giữa một cô gái điếm nghiện ma túy với con trai mình. Trong phim, nhân vật của Argento bắt nhân vật của cậu bé Bennett phải ăn mặc như con gái để quyến rũ đàn ông, và hậu quả là cậu bé trong phim bị cưỡng hiếp.

Trong các cuộc phỏng vấn với báo chí hay tương tác trên mạng xã hội sau này, họ thường xuyên có những bình luận như thể mình là mẹ và con trai.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trên trang Instagram cá nhân vào hôm 9/5/2013, từ khách sạn Ritz-Carlton tại California, Asia Argento viết rằng: “Đang chờ đợi cậu con trai thất lạc, tình yêu của tôi @jimmymbennett…” Còn chàng trai trẻ hồi đáp rằng: “Sắp tới rồi :)”.

Với thị lực hạn chế, Jimmy Bennett không thể lái xe tới khách sạn sang trọng. Anh buộc phải nhờ một thành viên trong gia đình đưa mình tới địa điểm. Asia Argento sau đó yêu cầu người này về trước để cô có thể một mình ở bên anh.

Tài liệu mô tả rất kỹ câu chuyện cách đây 5 năm. Asia Argento đầu tiên mời rượu anh, cho xem một vài tờ note mà cô mới viết ở khách sạn. Thế rồi cô bất ngờ hôn Jimmy Bennet, đẩy anh lên giường. Nữ diễn viên bắt đầu lột đồ của Bennett, quan hệ tình dục bằng miệng, rồi tiếp tục.

Một bức hình chụp chung của Jimmy Bennett và Asia Argento. Họ từng được cho là có mối quan hệ thân thiết, giống như mẹ với con ở ngoài đời. Ảnh: Instagram.

Cuối cùng, Asia Argento yêu cầu chàng trai trẻ chụp hình với mình. Một tấm trong số đó được cô đăng tải lên Instagram với dòng thông điệp: “Quả là một ngày tuyệt vời khi được tái ngộ Jimmy Bennett. Jimmy chắc chắn sẽ tham gia bộ phim tiếp theo của tôi”.

Cả hai tiếp tục ăn trưa, rồi Jimmy Bennett trở về ngôi nhà mà anh đang sinh sống cùng cha mẹ. Trên đường về, anh bắt đầu cảm thấy “bối rối, khó chịu, và kinh tởm”.

Nhưng khoảng một tháng sau, anh bất ngờ gửi cho Argento một thông điệp trên Twitter rằng: “Nhớ mẹ quá”, kèm theo bức ảnh chiếc vòng tay mà nữ diễn viên từng tặng mình. Tuy nhiên, công chúng giờ không còn có thể đọc nó nữa khi Bennett đã xóa bỏ tài khoản Twitter.

Rắc rối trong cuộc sống của Jimmy Bennett còn đến từ tranh cãi về khoản tiền lương mà anh kiếm được lúc còn nhỏ. Nam diễn viên đã đưa mẹ và cha dượng ra tòa, với lời cáo buộc rằng mình bị lừa lấy mất ít nhất 1,5 triệu USD hồi tháng 10/2014.

Jimmy Bennett còn cho rằng mình bị mẹ và cha dượng cấm trở về nhà, phải ra ngoài thuê chỗ ở và đang đứng trước nguy cơ phá sản. Song, hai bên đã mau chóng hòa giải trong bí mật chỉ sau đó hai tháng.

Với diễn biến mới nhất, 200.000 USD đã được chuyển trước cho Jimmy Bennett vào tháng 4, theo một lá thư mà Carrie Goldberg gửi cho Asia Argento về quá trình đàm phán.

Thỏa thuận cuối cùng không thể cấm cả hai bên công khai bàn luận về câu chuyện trên mặt báo theo luật của bang California. Tuy nhiên, Goldberg lại khéo léo lôi kéo các luật sư ở New York vào cuộc, và đưa luật của bang New York vào thỏa thuận.

Giờ thì Bennett đã nhận tiền bồi thường theo thỏa thuận với Asia Argento. Ảnh: Getty.

Theo đó, Bennett có thể nói với người khác về những hành vi mà Asia Argento đã gây ra, nhưng anh không thể tiếp tục kiện cô hay đăng tải tấm hình trên giường của hai người sau khi sự vụ đã được dàn xếp ổn thỏa.

Quan trọng hơn cả, Jimmy Bennett cũng không thể tiếp tục đòi thêm tiền minh tinh nếu muốn, chừng nào Asia Argento vẫn còn tuân thủ loạt điều khoản trong thỏa thuận.

Giờ thì không ai rõ mối quan hệ giữa Jimmy Bennett và Asia Argento đã, đang và sẽ đi về đâu. Nhưng sau khi trả tiền bồi thường cho chàng trai trẻ, nữ diễn viên xem ra không hề ghét bỏ anh.

Hôm 17/7, cô mới ấn “like” một bức ảnh chân dung của Bennett trên trang Instagram. Nhưng anh đang dần xóa bỏ toàn bộ nội dung xoay quanh mình trên mạng xã hội hình ảnh.