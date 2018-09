Xe bồn chạy trên 100 km/h trước khi tông ôtô khách làm 13 người chết

Thiết bị giám sát hành trình của xe bồn báo tốc độ lúc 9h10 là 109 km/h. 20 phút sau, xe này tông vào ôtô khách phía trước làm 13 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Lai Châu Tai nạn thảm khốc xảy ra lúc 9h30 sáng 15/9 trên quốc lộ 4D, thuộc thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai Châu, giữa xe bồn và ôtô khách khiến 12 người chết.

Chiều 15/9, Ủy ban ATGT quốc gia ra công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Lai Châu.

Theo đó, lúc 9h30 cùng ngày, tại Km 57+561 trên quốc lộ 4D qua thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường), xe bồn biển 24C do chạy quá tốc độ quy định đã đâm vào xe khách 16 chỗ biển 25B di chuyển phía trước.

Cú va chạm làm 2 phương tiện rơi xuống suối sâu có nhiều đá tảng. Hậu quả làm 13 người chết (trong đó có tài xế xe khách), 3 nạn nhân bị thương nặng.

Theo Tổng cục đường bộ, thiết bị giám sát hành trình của xe bồn nói trên báo tốc độ xe lúc 9h10 là 109 km/h.

Sau khi sự cố xảy ra, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Đồng thời, Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh Lai Châu khẩn trương hỗ trợ mọi mặt để khắc phục hậu quả vụ va chạm, giảm thiểu thiệt hại về người.

Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị Công an tỉnh Lai Châu (phối hợp Bộ Công an nếu cần thiết) điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe bồn biển 24C nhãn hiệu Hino, sản xuất năm 2012 tại Trung Quốc. Chủ xe theo đăng ký là Công ty TNHH MTV vận tải Hoành Sơn (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Phương tiện này kiểm định lần gần nhất ngày 4/5 và có hạn kiểm định đến 3/5/2019.

Còn xe khách biển số 25B nhãn hiệu Ford sản xuất năm 2015 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là Nguyễn Ngọc Hưng (ở thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường). Xe khách kiểm định lần cuối ngày 11/9 và có hạn kiểm định đến 10/3/2019.

Tính đến 12h cùng ngày, lực lượng chức năng mới xác định danh tính của 7 nạn nhân thiệt mạng gồm: Nguyễn Văn Hảo (sinh năm 1979, ở huyện Sìn Hồ - Lai Châu, lái xe khách), Vũ Văn Thổ (sinh năm 1948 ở Giao Thủy, Nam Định), Hoàng Thị Hếng (sinh năm 1994, ở huyện Tân Uyên, Lai Châu), Lê Ngọc Xuân Sơn (sinh năm 1961, ở Hà Nội), Nguyễn Thị Nguyên (ở huyện Than Uyên, Lai Châu), Lìn Thị Bức (ở huyện Tân Uyên, Lai Châu) và một người tên là Thích ở thành phố Lai Châu.

Danh tính 4 người bị thương gồm Trần Bình (SN 1983, Hoa Lư, Ninh Bình); Từ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội); Trần Thu Hường (Công ty Môi trường Đô thị huyện Mường Tè, cháu Nguyễn Thu Hà (SN 2012, TP Lai Châu).