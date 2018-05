Xe giường nằm đẩy ôtô tải đâm gãy 3 cột điện sau cú tạt đầu

Ôtô tải đột ngột sang đường khiến lái xe giường nằm không kịp xử lý. Vụ tai nạn làm gãy 3 cột điện, tài xế cùng phụ xe khách bị thương.

Hơn 16h chiều 16/5, xe giường nằm mang biển số Nghệ An (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Hà Nội - Vinh. Khi chạy đến đoạn đường thuộc xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thì một xe tải mang biển số Nghệ An (chưa rõ tên tài xế) chạy cùng chiều phía sau vượt lên.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đặng Công.

Vừa vượt qua, chiếc xe tải bất ngờ tạt sang khiến tài xế xe khách không kịp xử lý, đâm ngang hông. Hai xe đẩy nhau đi vài m rồi đâm vào 3 cột điện trước khi bánh trước lọt xuống mương nước.

Vụ tai nạn làm tài xế xe khách gãy chân, tay, phụ xe bị thương. Hơn 20 hành khách trên xe hoảng loạn nhưng không ai bị thương.

Bánh trước của xe khách và xe tải lọt xuống mương nước. Ảnh: N.A.

Tại hiện trường, hai xe dính vào nhau cùng 3 cột điện gãy. Cả hai xe hư hỏng phần đầu, xe khách bị nát một phần.

Sau tai nạn, CSGT huyện Quỳnh Lưu có mặt xử lý hiện trường phân luồng giao thông. Sau hơn một giờ, vụ tai nạn được giải quyết, những người bị thương được đưa đi cấp cứu.