Xe Vinfast và những tên tuổi được chờ đợi ở Paris Motor Show 2018

5. Porsche Macan: Phiên bản nâng cấp Porsche Macan sẽ chính thức ra mắt tại Paris Motor Show 2018. Nhiều thông tin cho rằng hãng xe Đức sẽ cung cấp một hệ thống đèn pha LED được tích hợp tính năng chiếu sáng thích ứng Porsche Dynamic Light System Plus đi kèm thiết kế 3D ấn tượng. Ngoài ra xe không có nhiều khác biệt so với thế hệ trước. Điểm thay đổi rõ rệt nhất của Macan 2019 so với đời trước là phần đèn hậu công nghệ LED chạy dài hết phần đuôi xe . Đây cũng được xem là DNA của các phiên bản Porsche 2019 khi xuất hiện trên Cayenne và Panamera.