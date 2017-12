Xem Hoàng Thùy, Mâu Thủy thi tài năng, giám khảo nhận xét 'hơi ghê'

Hoàng Thùy hát "Đường đến ngày vinh quang" không thuộc lời và chậm một câu, còn Mâu Thủy tưởng chừng như "người mẫu khô khan" nhưng lại mềm mại bất ngờ khi thi múa.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vừa công bố phần thi hài hước và ấn tượng trong tập 11 Tôi tài năng của chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lên sóng tối 30/12.

Tập 11 cũng chính là sự trở lại của chương trình sau hơn nửa tháng vắng bóng để khởi động vòng chung kết của cuộc thi.

Hoàng Thùy hát chậm hẳn một câu, Mâu Thủy vào top 15

Chọn ca khúc rock Đường tới ngày vinh quang của ban nhạc Bức Tường để thể hiện, Hoàng Thùy lại để lộ giọng ca khá yếu và không có kỹ thuật. Hát trên nền nhạc karaoke, người mẫu cũng không thuộc lời, phải ngoái lại nhìn màn hình phía sau nên phần biểu diễn thiếu tự nhiên, liền mạch.

Kết thúc tiết mục này, cô được giám khảo nhận xét: "Em hát chậm hơn nhạc một câu". Bình luận về tiết mục này, khán giả lo ngại phần thi tài năng thiếu ấn tượng sẽ khiến điểm số chung cuộc của cô bị tụt.

Hoàng Thùy quên lời khi thi hát.

Trái với Hoàng Thùy, Mâu Thủy lại có phần thể hiện tốt khi tài năng. Chọn tiết mục múa với gương trên nền nhạc lôi cuốn từ vòng ngoài, cô được nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng nhận xét: "Khi nhìn thấy Hoàng Thùy, Mâu Thủy thi năng khiếu tôi thấy hơi ghê. Bình thường, khi làm việc với nhau, các em rất khô.

Dù vậy, người mẫu đã gây ấn tượng với ban giám khảm khi vượt qua được giới hạn bản thân. "Cái khó nhất là biểu cảm khuôn mặt, ngày hôm nay em làm được, tôi cảm thấy bất ngờ. Em là thí sinh đầu tiên tôi cho điểm tuyệt đối", giám khảo Samuel Hoàng cho biết.

Hai tiết mục múa của Mâu Thủy đều khá đầu tư.

Nhờ màn biểu diễn này, Mâu Thủy có mặt trong top 15 và cô đã chuẩn bị một tiết mục khác. Đó là màn hóa thân thành quý cô Sài Gòn xưa múa trên nền ca khúc Biển tình của nhạc sĩ Lam Phương.

Cô cho biết lý do chọn bài múa này là vì mẹ. Mẹ rất muốn con gái thể hiện nhạc phẩm này trong phần thi tài năng. Dù vậy, Mâu Thủy chưa tự tin vào khả năng hát nên quyết định múa.

Top 15 tài năng: Vẽ, đánh võ, phòng cháy chữa cháy

Những gương mặt có tên trong top 15 gồm: H’hen Niê, Lâm Quế Phi, Mâu Thị Thanh Thủy, Hoàng Hải Thu, Hoàng Lan, Lê Thị Kiều Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Thu Trang, Lê Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thơm, Lê Thanh Tú, Vũ Thị Tuyết Trang, Nguyễn Thanh Vân Anh, Trần Thị Ngọc Trúc và Bùi Thanh Hằng.

Trong đó, ban giám khảo ấn tượng nhất với ba phần thi của Bùi Thanh Hằng, Trần Thị Ngọc Trúc và Hoàng Hải Thu.

Hoàng Hải Thu trong tiết mục về người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy gây xúc động.

Độc đáo nhất là thí sinh Hoàng Hải Thu với hoạt cảnh phòng cháy chữa cháy (PCCC), thể hiện tinh thần quả cảm của người chiến sĩ cảnh sát PCCC lao vào lửa để cứu người. Ban giám khảo rất cảm động trước tiết mục đầy ý nghĩa này và cho Hoàng Hải Thu nhiều lời khen.

Bùi Thanh Hằng và bức tranh bán được 650 triệu đồng.

Thí sinh Bùi Thanh Hằng thể hiện tài năng vẽ qua bức tranh bác sĩ Alexander Yersin lồng ghép với hình ảnh thành phố Đà Lạt. Đây cũng là vật phẩm đấu giá được 650 triệu đồng cho chương trình thiện nguyện của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Thí sinh Trần Thị Ngọc Trúc đánh võ tự vệ đầy quyết liệt và dứt khoát trong từng động tác. Đây cũng là một trong những tiết mục nhận được nhiều tràng vỗ tay từ giám khảo và khán giả.

Trần Thị Ngọc Trúc dựng hoạt cảnh thể hiện tài năng đánh võ.

Các tài năng độc đáo khác đến từ thí sinh Lê Thu Trang với bài múa đao từng diễn ở vòng sơ loại và Lê Thị Thu Trang với kỹ năng pha chế đồ uống của một bartender chuyên nghiệp.

Hát là tài năng khá phổ biển ở các thí sinh, bao gồm H’hen Niê với ca khúc mang âm hưởng dân tộc vùng núi H’ren lên rẫy, Lâm Quế Phi với ca khúc bất hủ Tàu anh qua núi đầy nội lực, Nguyển Thanh Vân Anh với ca khúc tiếng Anh You raise me up, thí sinh Lê Thị Kiều Nhung với liên khúc mashup Anh về đi - Chuyện như chưa bắt đầu.

Cùng thể hiện tài năng nhảy có Lê Thanh Tú, Vũ Thị Tuyết Trang và Hoàng Lan. Tài năng múa được ba thí sinh Mâu Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Anh và Nguyễn Thị Thơm lựa chọn.

Danh hiệu “Người đẹp Tài năng” sẽ được công bố trong đêm chung kết 6/1 tại Nha Trang.