Xem xét giảm phí ôtô ở 7 xã gần trạm BOT Tân Đệ

Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư miễn, giảm phí phương tiện ở 7 xã thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và lắp bảng điện tử để công khai, minh bạch thông tin dự án.

Chiều 16/7, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết đã giao Tổng cục Đường bộ chỉ đạo nhà đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương để xét miễn giảm phí cho ôtô của người dân thuộc đối tượng được miễn, giảm phí khi qua trạm Tân Đệ (Thái Bình).

Bộ đã yêu cầu nhà đầu tư miễn, giảm phí cho phương tiện ở 7 xã thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ngoài ra, Bộ yêu cầu Tổng cục chỉ đạo nhà đầu tư lắp bảng điện tử tại trạm Tân Đệ, nhằm công khai các thông tin về dự án như doanh thu, thời gian thu phí…

Lái xe hành hung nhân viên thu phí. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, ngày 13/7, Bộ GTVT chính thức có thông tin về trạm thu phí Tân Đệ. Bộ GTVT khẳng định dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ theo hình thức BOT được triển khai từ năm 2007. Tổng mức đầu tư hơn 710 tỷ đồng. Thời gian thu phí dự kiến 10 năm 3 tháng.

Sau đó, Bộ GTVT và nhà đầu tư điều chỉnh theo quy định, ký phụ lục hợp đồng bổ sung hạng mục tuyến tránh Đông Hưng tháng 10/2016. Thời gian thu phí hoàn vốn cho tuyến tránh Đông Hưng khoảng 3 năm 1 tháng (từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2021). Thời gian thu phí cho toàn bộ dự án (bao gồm cả hạng mục tuyến tránh Đông Hưng) khoảng 11 năm 9 tháng. Bộ GTVT khẳng định chưa hết thời hạn thu phí tại BOT Tân Đệ.

Vào đầu tháng 6, nhiều lái xe khi qua trạm có hành vi không hợp tác với nhân viên thu phí. Cụ thể, các lái xe không mua vé trả phí, cố tình đâm gãy barie, có hành vi đánh lại nhân viên thu phí.

Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ, doanh nghiệp cung cấp cho Công an tỉnh Thái Bình các hồ sơ, tài liệu về những người cố tình phá hoại tài sản, trang thiết bị, lái xe có hành vi cản.

Ngày 9/7, Thủ tướng có ý kiến về việc bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu phí cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình. Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công an, GTVT, Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Thái Bình thực hiện nghiêm Công điện 82 về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí của các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT, trong đó có trạm thu phí cầu Tân Đệ.

BOT Tân Đệ, nơi tài xế phản đối thu phí. Ảnh: Google Maps.