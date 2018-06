Xem xét khởi tố vụ gây rối tại Bình Thuận

“Chúng tôi đang hội ý và xin ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an về việc khởi tố vụ án”, đại tá Đào Trọng Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho hay.

Sáng 13/6, đại tá Đào Trọng Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết sáng nay thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ công an, sẽ làm việc với công an tỉnh này.

“Chúng tôi đang hội ý và sẽ xin ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an về việc khởi tố vụ án”, đại tá Nghĩa cho hay.

Ôtô tại trụ sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Thuận bị người quá khích đốt. Ảnh: Ngọc An.

Theo đại tá Nguyễn Văn Nhiều, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận, cơ quan CSĐT đang khẩn trương xác minh, phân loại; đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera để sàng lọc những người quá khích bị tạm giữ, từ đó củng cố hồ sơ xử lý.

Chiều 12/6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã họp với một số bộ, ngành và địa phương, triển khai các giải pháp nhằm không để tái diễn tình trạng mất trật tự, an ninh, an toàn xã hội ở một số địa phương như vừa qua.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Bình Thuận thông báo người dân cần cảnh giác, kiên quyết không để kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt gây rối các cơ quan, trụ sở Nhà nước.

Trước đó, ngày 11/6, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Thuận để giải quyết tình hình.

Trụ sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Thuận bị người quá khích phá hoại. Ảnh: Ngọc An.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu công an địa phương phải tập trung điều tra, làm rõ và đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật những kẻ cầm đầu, quá khích đã lôi kéo, kích động hàng nghìn người tụ tập, đập phá, gây rối và chống đối lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại trụ sở UBND Bình Thuận và khu vực lân cận.

Theo luật sư Bùi Quang Nghiêm (Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM), việc biểu lộ nguyện vọng, bày tỏ quan điểm, phản đối quyết định mà người dân cho rằng ảnh hưởng đến đời sống, tương lai của họ mà không sử dụng vũ khí, không đập phá, ngăn cản hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước thì được luật cho phép, không gọi là gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, với "những hành động như dùng lửa đốt xe, đập phá tài sản, xông vào gây cản trở hoạt động của các cơ quan Nhà nước là vi phạm luật Hình sự 2015 và sẽ bị xử lý nghiêm", luật sư Bùi Quang Nghiêm nói.

Trước đó, trong ngày 10 và 11/6, hàng nghìn người quá khích đã tràn vào trụ sở UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Sở KH&ĐT tỉnh. Họ ném đá, bom xăng vào các trụ sở, đập phá, đốt cháy nhiều ôtô và xe máy. Tại thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong), người quá khích đã phong tỏa quốc lộ 1 gây ùn tắc giao thông nhiều giờ. Họ tấn công cảnh sát, đạp phá phương tiện công vụ. Đỉnh điểm trưa 11/6, họ tấn công và dồn lực lượng cảnh sát vào trụ sở Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đóng tại thị trấn Phan Rí Cửa. Họ uy hiếp và bắt CSCĐ cởi bỏ trang phục mới thả. Ngoài ra, những người quá khích còn đốt cháy 11 ôtô cùng nhiều vật dụng của trụ sở. Trong đêm 10/6 đến rạng sáng 11/6, lực lượng chức năng tạm giữ 102 đối tượng quá khích. Qua sàng lọc, 94 người cam kết không tái phạm đã được người thân bảo lãnh về nhà, 8 trường hợp còn lại đang bị tạm giữ để điều tra.

Bộ trưởng Tô Lâm sẽ làm việc với Công an tỉnh Bình Thuận vào ngày 13/6. Ảnh: Google Maps.