Xét xử đường dây bán logo xe 'vua' hối lộ tiền tỷ cho CSGT

Số tiền bán logo xe "vua" được xác định hơn 30 tỷ đồng. Người liên quan khai tiền này phần lớn là đưa hối lộ cho CSGT và Thanh tra giao thông (TTGT) để nhờ "bảo kê" xe quá tải.

Ngày 19-20/4, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm băng nhóm chuyên in và bán logo xe “vua”. Bị can Nguyễn Cảnh Chân (nguyên cán bộ Đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) bị truy tố về tội Môi giới hối lộ.

9 bị can còn lại gồm: Nguyễn Văn Thới, Trần Quốc Thái, Lê Thị Cẩm Vân, Mai Vân Thái Em, Huỳnh Tấn Thắng, Nguyễn Văn Phúc, Trần Trọng Nhân, Nguyễn Minh Thiên, Nguyễn Mai Hữu Nhân bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Chi tiền tỷ cho CSGT để 'bảo kê'

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Thới làm nghề kinh doanh vận tải, có xe nhiều lần bị lực lượng chức năng ở Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM xử lý do chở quá tải. Nhờ quen biết một số cán bộ tuần tra, Thới đã đặt vấn đề hối lộ lực lượng chức năng để những người này không xử lý phương tiện dán logo ở đầu xe.

Xe "vua" nhởn nhơ trên đường nhưng không bị xử lý. Ảnh: Người lao động.

Từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2015, Thới và các đồng phạm đã câu kết với một số tài xế, chủ xe tải thường lưu thông trên các tuyến đường thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM góp tiền đưa hối lộ Thanh tra giao thông (TTGT), CSGT để không bị xử phạt.

Thới, Thái tổ chức in logo có số "68" và chữ "Garage Thành Đô" bán cho chủ xe, tài xế với giá 2,5-3 triệu đồng/logo dán làm mật hiệu nhận biết khi bị TTGT, CSGT kiểm tra trong quá trình lưu thông trên đường.

Khi bán logo cho các chủ xe, Thới lập sổ sách ghi lại biển số xe, số điện thoại của người mua để quản lý. Thời điểm bị bắt (tháng 8/2015), Thới và Thái đã bán 15.000 lượt logo và đang quản lý 1.457 xe, thu về gần 23 tỷ đồng.

Đối với đường dây do Lê Thị Cẩm Vân cầm đầu. Vân khai là chủ doanh nghiệp vận tải gạch, xe thường bị xử phạt lỗi chở quá tải nên quen biết một số cán bộ TTGT, CSGT và nhờ họ giúp.

Vân in logo "Xe chở hàng" bán với giá 2,2 - 2,3 triệu đồng/logo/tháng. Ngoài ra, ai mua thêm logo in hình ông mặt trời hoặc hình ngôi sao với giá 500.000 đồng/logo/tháng sẽ được Vân bao quá tải thêm một số tuyến đường trên địa bàn Đồng Nai, Bình Dương.

Đến thời điểm bị bắt, Vân và đồng phạm đã bán logo thu về gần 8 tỷ đồng. Một phần số tiền này được dùng để đưa hối lộ.

80 cán bộ giao thông khai không nhận tiền

Cơ quan điều tra cáo buộc Thái đã có 39 lần đưa hối lộ với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng và hưởng lợi 360 triệu đồng. Thới đưa hối lộ 79 lần với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng, hưởng lợi 17,5 tỷ đồng. Bị can này còn nhờ một người em chuyển 1,2 tỷ cho cho một số cán bộ CSGT tỉnh Đồng Nai.

Vân khai đưa hối lộ gần 630 triệu đồng cho cán bộ TTGT TP.HCM, thu lợi 6,3 tỷ đồng.

Logo xe "vua" bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Các bị cáo khai đã chi tiền cho một số cán bộ của 7 đội TTGT thuộc Sở GTVT TP.HCM, tùy mỗi đội sẽ nhận tiền bảo kê hàng tháng hoặc nhận của từng xe vi phạm. Còn TTGT Bình Dương và Đồng Nai, Thới khai tên 2 cán bộ nhận tiền hàng trăm triệu đồng/tháng.

Đối với đường dây của Vân, Vân khai đưa hối lộ cho 3 đội TTGT TP.HCM và 2 đội CSGT trên địa bàn Bình Dương, Đồng Nai.

Cáo trạng xác định Thới,Thái, Vân đã đưa hối lộ cho tổng cộng 62 cán bộ CSGT, 18 cán bộ TTGT ở Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của 80 người này nhưng không có người nào thừa nhận đã nhận tiền để không xử phạt các xe quá tải.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, việc bán logo thu tiền đưa hối lộ cho cán bộ chức năng để không xử phạt xe quá tải là có thật.