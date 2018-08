Xôn xao thông tin Hoàng Touliver cầu hôn Tóc Tiên

Tấm hình được cho là Hoàng Touliver cầu hôn Tóc Tiên đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ tấm hình được cho là ghi lại khoảnh khắc Hoàng Touliver cầu hôn Tóc Tiên. Cụ thể, trong ảnh, nhà sản xuất âm nhạc quỳ gối, đưa chiếc hộp giống hộp đựng nhẫn cho bạn gái. Theo nguồn tin, giọng ca Ngày mai lập tức nhận đồng ý.

Cặp đôi nghệ sĩ hạnh phúc trong bữa tiệc.

Trong một tấm ảnh khác chụp chung với bạn bè có mặt trong bữa tiệc như Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven, Mlee,… nữ ca sĩ sinh năm 1989 hạnh phúc khoác tay và thân mật với bạn trai. Zing.vn liên hệ với đại diện của 2 nghệ sĩ để xác nhận thông tin, tuy nhiên phía Hoàng Touliver chỉ cho biết đó là bữa tiệc kỷ niệm 3 năm yêu nhau của cặp đôi. Người này từ chối bình luận về chi tiết cầu hôn vì chia sẻ mình đến muộn. Trong khi đó, phía quản lý Tóc Tiên vẫn chưa thể liên lạc được.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver bị nghi hẹn hò từ năm 2015 khi cả hai thường xuyên có những hình ảnh tình cảm. Tuy nhiên, mỗi lần được hỏi về chuyện tình cảm, cả hai đều khẳng định chỉ là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Từ đó đến đầu năm 2018, tần suất cặp đôi xuất hiện bên nhau ngày một nhiều khiến công chúng mặc định cả hai hẹn hò.

Đầu năm 2018, tin đồn Hoàng Touliver và Tóc Tiên chia tay gây xôn xao, lý do là bởi nữ HLV The Voice liên tục chia sẻ những dòng trạng thái tâm trạng trên trang cá nhân. Khi đó, trả lời về vấn đề này, Hoàng Touliver khẳng định tin đồn đều không đúng sự thực, cả hai vẫn là đồng nghiệp và đồng hành cùng nhau trong âm nhạc.

Hoàng Touliver sinh năm 1987, tên thật là Nguyễn Hoàng. Anh ra mắt vào 2007 với vai trò hoà âm, phối khí. Sau 11 năm phát triển sự nghiệp, Hoàng Touliver hiện là một trong những nhà sản xuất nổi tiếng, được khán giả trẻ yêu thích nhất. Tên tuổi của anh gắn liền với những bản hit như Tell me why, Hoa sữa,… hay mới nhất là Ngày mai em đi – bản cover gây sốt Vpop năm 2017.

Nhà sản xuất cũng góp công lớn trong thành công của Tóc Tiên. Anh chính là người thực hiện bản hit Ngày mai làm nên tên tuổi của bạn gái.