Xử lý du khách TQ mặc áo hình 'đường lưỡi bò' ở sân bay Cam Ranh

Công an cửa khẩu sân bay Cam Ranh xử lý hơn chục du khách mặc áo thun in hình bản đồ Trung Quốc với "đường lưỡi bò".

Trưa 14/5, thượng tá Nguyễn Văn Quân, Trưởng công an cửa khẩu sân bay Cam Ranh, xác nhận đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý một nhóm du khách Trung Quốc mặc áo in bản đồ Trung Quốc với đường "lưỡi bò" tại sân bay.

Nhóm du khách mặc áo in bản đồ có đường "lưỡi bò" ở sân bay Cam Ranh. Ảnh: FB Vũ Chả.

Theo thông tin ban đầu, một nhóm du khách đi trên chuyến bay mang số hiệu QJ 8889 đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 20h35. Sau khi xuống sân bay, lúc làm thủ tục nhập cảnh xong thì phát hiện nhiều người trong đoàn mặc áo phông màu trắng, phía sau lưng có in bản đồ hình lưỡi bò.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, khi làm thủ tục nhập cảnh, những người này mặc áo khoác. "Khi họ làm xong thủ tục và ra ngoài sảnh, họ mới cởi áo ngoài, lúc đó áo thun in hình bản đồ sau lưng mới lộ ra. Sau khi phát hiện sự việc, đơn vị đã yêu cầu những du khách này cởi bỏ áo có in bản đồ đường "lưỡi bò" trước khi rời khỏi sân bay", vị đại diện này nói.

Theo đại diện Công ty TNHHH TM&DV Aladin Việt Nam (trụ sở tại TP Nha Trang), đơn vị nhận đoàn khách trên, xác nhận đúng là có đoàn khách của công ty này mặc áo in bản đồ Trung Quốc với đường lưỡi bò khi đến Khánh Hòa du lịch.

“Tôi vừa nắm được sự việc và rất bức xúc. Tôi yêu cầu thu hết các áo có in hình lưỡi bò, nếu khách nào không chấp hành hoặc giữ áo lại sẽ không cho phép đi tham quan ở Nha Trang. Đây là sự việc khách quan, công ty cũng không lường trước được”, ông Tuấn nói.

Cũng theo vị đại diện này, trong đoàn chỉ có hơn chục người mặc áo in bản đồ Trung Quốc có đường "lưỡi bò". “Sau khi phát hiện du khách phải cởi áo có bản đồ mới được lên xe về Nha Trang”, vị đại diện này nói thêm.