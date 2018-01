Xử lý nghiêm vụ công an bêu riếu người mua bán dâm trên phố

Công an tỉnh Kiên Giang cho biết sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm vụ Công an thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) vì đã bêu riếu người mua bán dâm.

Ngày 31/1, liên quan việc Công an thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) bêu riếu người mua bán dâm, đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết công an tỉnh này chỉ đạo xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm theo quy định pháp luật.

Công an thị trấn Dương Đông được cho là đưa 3 người ra vỉa hè để công khai hành vi liên quan đến mua, bán dâm. Ảnh cắt từ clip.

Đại tá Thành khẳng định việc công an thị trấn bêu riếu người mua bán dâm ngoài đường là sai, rất phản cảm. Công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm sau khi có kết quả kiểm tra chính thức của tổ kiểm tra Công an huyện Phú Quốc.

Trong ngày 30/1, Công an thị trấn Dương Đông đã có báo cáo cụ thể vụ việc.

Theo thông tin, khoảng 1h20 phút ngày 29/1, tại quán cà phê Mỹ thuộc khu phố 10 (thị trấn Dương Đông), Công an thị trấn Dương Đông kiểm tra, phát hiện một đôi nam nữ đang quan hệ tại phòng ngủ của chủ quán.

Công an đã mời những người có liên quan về làm việc.

Ba người bị nêu tên và hành vi trước đám đông. Ảnh cắt từ clip.

Theo xác minh, khi có khách đến quán uống cà phê, chủ quán bắt các tiếp viên đến chào mời, rủ khách quan hệ tình dục, kích dục.

Trong báo cáo, Công an thị trấn Dương Đông không thừa nhận việc tổ chức giáo dục công khai người mua bán dâm ngay tại vỉa hè là sai trái.

Đơn vị này cho rằng làm đúng quy trình, căn cứ vào công văn số 700 của Tỉnh uỷ, công văn của Giám đốc Công an tỉnh và công văn số 520 của huyện uỷ Phú Quốc về việc chỉ đạo và ban hành quy trình xây dựng mô hình tổ nhân dân tự quản không tội phạm về tệ nạn xã hội, trong quản lý người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Chủ tịch UBND huyện chưa ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi mua bán dâm. UBND thị trấn Dương Đông mới làm văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt mà công an thị trấn đã công khai hóa trước dân mang tính sỉ nhục, xúc phạm người mua bán dâm, khiến dư luận phẫn nộ.

Ngày mai, trong giao ban báo chí định kỳ của Sở TTTT tỉnh, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức họp báo về vấn đề này để cung cấp thông tin cụ thể cho các cơ quan báo chí.

Thị trấn Dương Đông (chấm đỏ) ở Phú Quốc. Ảnh: Google Maps.