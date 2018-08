Xuất bản 4 cuốn sách Toán kinh điển

4 cuốn đầu tiên trong tủ sách chung ngành Toán đưa môn học này đến gần hơn với cuộc sống, khơi gợi đam mê học đồng thời đổi mới phương pháp dạy học.

Điểm đặc biệt của 4 cuốn sách đầu tiên trong tủ sách chung Bà Hoàng Thanh Vân - Giám đốc dự án Textbook, Công ty Alpha Book - giới thiệu 4 cuốn sách kinh điển đầu tiên trong tủ sách chung hợp tác xuất bản với VIASM.

Ngày 2/8, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Công ty Cổ phần Sách Alpha (Alpha Book) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, cùng xuất bản tủ sách chung về ngành Toán.

Hai bên hy vọng những cuốn sách trong tủ sách sẽ góp phần thay đổi tư duy, cách học Toán đồng thời khơi gợi đam mê học và ứng dụng Toán của học sinh, sinh viên.

Từ ý tưởng chung về hệ thống tri thức chất lượng

Tại lễ ký kết, PGS. TS Lê Minh Hà - Giám đốc điều hành VIASM - chia sẻ ý tưởng ban đầu của việc xuất bản tủ sách.

Ông cho biết một trong những điểm quan trọng trong chương trình phát triển Toán là đổi mới phương pháp giảng dạy, không chỉ những ngành đào tạo dành cho sinh viên ngành toán, Sư phạm Toán, Toán - Tin mà chương trình toán dành cho các ngành Y, Dược, Kỹ thuật.

Đại diện VIASM và Alpha Book ký kết hợp tác thành lập tủ sách chung. Ảnh: Hoàng Hiệp.

Trong các cuộc hội nghị với chuyên gia cả nước hồi cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua, vấn đề định hình, xây dựng, chuẩn hóa chương trình đào tạo, hệ thống sách giáo khoa, giáo trình ngành Toán một lần nữa được đặt ra.

Nó thúc đẩy VIASM tiến hành việc xuất bản những cuốn sách kinh điển để đổi mới phương pháp giảng dạy trong ngành Toán.

Đây cũng là trăn trở của Alpha Book về ngành Toán cũng như một số tồn tại trong ngành xuất bản nước nhà.

“Những năm gần đây, xã hội thay đổi, độc giả cần những tác phẩm chuyên sâu hơn, đặc biệt về khoa học”, ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Alpha Book - nói.

Khi nhu cầu này trở nên cấp bách, hai bên cùng ý tưởng kết nối với nhau để cho ra đời tủ sách chung với hy vọng mang lại cho sinh viên, nhà nghiên cứu cũng như những người quan tâm đến Toán học hệ thống tri thức có chất lượng.

Ngoài ra, họ hướng tới thay đổi cách học, cách đọc, cách ứng dụng Toán với những cuốn sách khác biệt với các cuốn hiện có.

Để làm được điều đó, VIASM đã khảo sát giáo trình tại các trường đại học Việt Nam. Kết quả cho thấy nhiều cuốn đã được sử dụng hàng chục năm, tức khi Internet và công nghệ mới chưa tác động đến quá trình dạy, học.

Ngoài ra, ông Hà thông tin chương trình giáo dục phổ thông mới cũng bắt đầu bổ sung rất nhiều kiến thức mới về xác suất thống kê, toán mô hình.

Theo ông, đây là tín hiệu cho thấy những người soạn chương trình đã nghĩ đến việc thay đổi tư duy, cách học của học sinh, sinh viên.

Trong dòng chảy đó, ông Hà tin tưởng tủ sách chung sẽ đổi mới cả cách học lẫn phương pháp giảng dạy Toán học tại Việt Nam trong những năm tới.

Ngoài giáo trình, sách tham khảo dành cho sinh viên đại học và sau đại học, tủ sách cũng bao gồm các cuốn dành cho độc giả đại chúng. Đây là mảng cực kỳ thiết yếu để giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của toán trong công việc, đời sống.

Mỗi cuốn sách đều được chọn lựa dựa trên 4 tiêu chuẩn - tính chuyên môn , tính cập nhật, tính ứng dụng, tính hệ thống, uy tín tác giả & NXB.

Xuất bản 4 cuốn Toán kinh điển bằng tiếng Việt

Tại lễ ký kết, 4 cuốn sách đầu tiên của tủ sách cũng được giới thiệu. Trong đó, 3 cuốn là giáo trình cho Toán ở đại học ở 3 lĩnh vực giải tích, đại số tuyến tính và thống kê. Cuốn còn lại thuộc kiểu sách phổ biến Toán học.

Mỗi cuốn sách được chọn lựa kỹ càng, cân nhắc theo nhiều tiêu chí và đều là những cuốn kinh điển, được đánh giá cao.

Từ trái sang ông Nguyễn Cảnh Bình, GS Ngô Bảo Châu, PGS Lê Minh Hà nói về ý tưởng đưa Toán tới gần cuộc sống và khơi gợi đam mê học Toán trong người trẻ. Ảnh: Hoàng Hiệp.

Cuốn thứ nhất - Giải tích (Caculus: Early Transcendental) - là cuốn sách hàng đầu về chủ đề Toán học của NXB danh tiếng Cengage.

Thông qua cuốn giáo trình đại cương này, tác giả James Stewart trang bị kiến thức cơ sở về Toán cho người đọc.

Tuy nhiên, khác với việc cung cấp những lý thuyết khô khan, Giải tích cho thấy vẻ đẹp thực sự của Toán là ở trong cuộc sống thông qua lối viết hấp dẫn, khơi gợi trí tò mò của người đọc cùng cách giải thích dễ hiểu.

Là nhà sư phạm xuất sắc, James Stewart dễ dàng tạo cho người đọc cảm giác họ đang được nghe giảng trực tiếp. Ông còn cẩn thận thêm vào sau mỗi chương bài tập ứng dụng để độc giả ôn lại kiến thức.

Caculus chắc chắn giúp người đọc thấu hiểu bản chất của Toán cao cấp để học tập tốt hơn các môn chuyên ngành.

Cuốn thứ hai là Đại số tuyến tính và ứng dụng (Linear Algebra and its Application) của Pearson - NXB sách giáo khoa hàng đầu thế giới.

Cuốn sách của David C. Lay hiện được sử dụng như giáo trình cơ bản tại nhiều trường đại học lớn tại Mỹ.

Điểm đặc biệt của Đại số tuyến tính nằm ở cách trình bày. Trong cuốn này, các khái niệm được chỉ rõ ngay từ đầu và phát triển từ từ. Phần sau vẫn nhắc lại kiến thức cũ giúp người học dễ tiếp thu hơn.

Sách cho lĩnh vực Toán thống kê khó lựa chọn hơn vì mỗi ngành với đặc điểm khác nhau lại có giáo trình khác. Cuối cùng, căn cứ vào tính ứng dụng nhiều hơn, Mở đầu về học thống kê: với các ứng dụng sử dụng R (An Introduction to Statistical Learning with application in R) được chọn.

Cuốn sách cung cấp cái nhìn tổng quan về bộ môn toán thống kê, cung cấp các công cụ cần thiết giúp người đich xử lý các bộ dữ liệu khổng lồ và phức tạp trong các lĩnh vực Sinh học, Tài chính, Tiếp thi, Vật lý thiên văn trong suốt 20 năm qua.

Tác giả Gareth James trình bày các kỹ thuật quan trọng để mô hình hóa dữ liệu và đưa ra dự đoán, cùng các ứng dụng liên quan với các ví dụ thực tế, dễ hiểu.

Cuốn sách bao gồm chủ đề hồi quy tuyến tính, phân loại, phương pháp lấy mẫu, phân cụm,…

Ngoài ra, hướng tới mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong lĩnh vực khoa học, công nghiệp, mỗi chương trong Mở đầu về học thống kê có hướng dẫn chi tiết về cách phân tích và phương pháp được trình bày trong R - nền tảng phần mềm thống kê nguồn mở rất phổ biến.

Cuốn cuối cùng được giới thiệu tại lễ ký kết là Làm thế nào để không sai: Sức mạnh của tư duy Toán học (How not to be wrong: The power of mathematical thinking).

Cuốn sách đặt ra hàng loạt câu hỏi như liệu toán học có thể giúp bạn trúng xổ số, tăng cơ hội tìm kiếm bạn đời lý tưởng, chứng minh sự tồn tại của Chúa. Cuối cùng, cứ cho những điều trên là thật đi, bạn có sẵn sàng lao ngay ra thư viện để mua sách Toán về đọc không?

Khả năng cao, bạn không làm thế. Điều này đã được tác giả cuốn sách Jordan Ellenberg tính toán.

Làm thế nào để không sai đặt ra hàng loạt câu hỏi như thế kèm theo lời giải thích rất hợp lý nhằm giúp người đọc nhớ lại kiến thức thời phổ thông.

Cuốn sách không công thức, không bài tập của nhà văn, nhà Toán học thú vị này chắc chắn giúp độc giả trả lời câu hỏi học Toán để làm gì và ứng dụng nó ra sao để yêu Toán hơn.