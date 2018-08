Xuất hiện vé giả tại cúp 'Tứ hùng'

Ban tổ chức giải "Tứ hùng" đưa ra cảnh báo tình trạng vé giả trước trận Olympic Việt Nam đấu Uzbekistan có thể khiến nhiều người hâm mộ mất tiền oan.

Theo thông tin từ ban tổ chức giải, hiện nhiều chiếc vé được làm giả bằng cách scan, in màu với đầy đủ những thành phần giống như một chiếc vé "xịn".

Đại diện ban tổ chức cho biết hiện tượng vé giả có dấu hiệu từ ngày 5/8, trước các trận đấu ở lượt trận thứ hai. Một số người hâm mộ nhẹ dạ và thiếu thông tin đã bị lừa.

Những tấm vé giả này nhìn bề ngoài trông rất giống hàng thật. Thậm chí, phần thẻ nhựa - nơi gắn chip bảo mật cũng được in màu và gắn lên phần giấy.

Ban tổ chức thu giữ vé giả xem trận Olympic Việt Nam. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, chỉ cần để ý kỹ một chút, không khó để phân biệt vé giả bằng mắt thường. Với những chiếc vé giả, phần in trên thẻ từ sơ sài, màu sắc mờ nhạt, không rõ chữ. Các họa tiết in chìm ở mặt sau cũng "dại" hơn so với vé thật.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng khuyến cáo người hâm mộ dùng ứng dụng Checkama để kiểm tra trực tiếp mã QR code, tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Vé xem trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Uzbekistan đã được phát hành từ ngày 31/7. Cho tới chiều nay, tình trạng phe vé bắt đầu có dấu hiệu nóng hơn. Một phe vé tiết lộ sẵn sàng "gom" tất cả loại vé với giá trị thấp hơn niêm yết "một vài chục nghìn" và bán cao hơn khoảng 30.000 để ăn chênh lệch.

Thậm chí, phe vé này còn "khoe" có thể đáp ứng loại vé VIP vốn không được bán ra thị trường với số lượng lớn.

Theo khuyến cáo từ ban tổ chức, khán giả nên đến các địa điểm sau mua vé để đảm bảo an toàn: sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy, số 59 Võ Văn Dũng, P.Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội và 55 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giải bóng đá giao hữu "Tứ hùng" với sự tham gia của 3 khách mời Olympic Oman, Palestine và Uzbekistan diễn ra từ ngày 3/8 đến ngày 7/8. Sau 2 lượt đấu, Olympic Việt Nam đã chắc chắn vô địch với 6 điểm. Trận đấu của Olympic Việt Nam gặp Uzbekistan lúc 19h30 ngày mai 7/8 được chờ đợi sẽ tái hiện màn đọ sức hấp dẫn hồi tháng 1 tại Thường Châu, Trung Quốc.