Y án 7 người trong gia đình chống lại cảnh sát

Bảy người trong cùng một gia đình ở Sóc Trăng tham gia chống đối, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ ở quán nhậu, trụ sở công an và trung tâm y tế.

Chiều 22/6, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm từ 6-12 tháng tù đối với 7 người trong một gia đình ở huyện Cù Lao Dung vì tội Chống người thi hành công vụ và Gây rối trật tư công cộng.

Vợ chồng ông Trần Việt Hùng (56 tuổi) - bà Nguyễn Thị Gồm (50 tuổi) có 3 người con phạm tội trong vụ án này là Trần Hoàng Minh (29 tuổi), Trần Thị Hồng Nhung (21 tuổi), Trần Tâm Lành (17 tuổi). Bị cáo Lê Hoài Thương (22 tuổi) và Thạch Thị Ngọc Hân (23 tuổi) là con rể và dâu.

Bị cáo Trần Việt Hùng ngồi xe lăn vì hai chân bị liệt. Ảnh: Việt Tường.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 21/5/2017, Minh và Lành đi nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người trong quán ở xã An Thạnh Tây. Anh em họ được cho là dùng vỏ chai bia đập phá, hăm dọa những người xung quanh.

Công an xã yêu cầu anh em Minh về trụ sở thì hai người này chống trả nên một công an viên nổ súng thị uy. Sau khi công an huyện bắt anh em Minh thì vợ chồng Hùng đến trụ sở dùng mũ bảo hiểm đánh lực lượng làm nhiệm vụ.

Một ngày sau đó, 4 cảnh sát bị đánh vào Trung tâm Y tế Cù Lao Dung khám bệnh thì lại tiếp tục bị những người trong gia đình Hùng gồm Lành, Nhung, Hân la hét, rượt đánh.

Thấy công an huyện xuất hiện, Hân, Nhung, Lành xô đẩy, cản trở những người thực thi công vụ. Còn Thương bị cho là dùng điện thoại di động đánh chảy máu đầu một cảnh sát.

Vợ Hùng và các con, rể, dâu nghe tuyên án. Ảnh: Việt Tường.

Hơn ba tháng trước, TAND huyện Cù Lao Dung xử sơ thẩm, tuyên Gồm, Lành, Nhung, Hân mỗi người từ 9-12 tháng tù vì hai tội Chống người thi hành công vụ và Gây rối trật tự công cộng. Hùng với Thương, Minh mỗi người lĩnh 6 đến 9 tháng 15 ngày tù vì tội Chống người thi hành công vụ.

Cả gia đình Trần Việt Hùng sau đó kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên, toà phúc thẩm khẳng định TAND huyện Cù Lao Dung đã xử đúng người, đúng tội.

Hơn 3 năm trước, ông Hùng bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên 6 tháng tù, nhưng được hưởng án treo vì tội Chống người thi hành công vụ. Hồ sơ vụ án cho thấy xuất phát từ việc một dân quân tự vệ tên Công tự ý bắt chó của ông Hùng, con trai người đàn ông liệt hai chân này là Minh với anh Công xảy ra hiềm khích. Tối 4/4/2014, Minh chạy xe máy ra hội chợ gần nhà chơi. Gặp Công giữa đường, Minh dùng mũ bảo hiểm đánh anh dân quân tự vệ. Khi Minh bị đưa về cơ quan công an, ông Hùng ngồi xe lăn ném đá và đánh lực lượng làm nhiệm vụ.

Huyện Cù Lao Dung (màu đỏ) nằm giữa sông Hậu ở Sóc Trăng. Ảnh: Google Maps.