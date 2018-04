Y án chung thân bảo vệ trường mầm non hiếp dâm bé gái 5 tuổi

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Bảo là đặc biệt nghiêm trọng, làm tổn hại đến sức khỏe và ảnh hưởng đến tâm sinh lý lâu dài của nạn nhân nên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Ngày 18/4, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Lê Viết Bảo (33 tuổi, ngụ huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, sẩm tối hôm 13/7/2017, bé An (5 tuổi, ngụ cùng địa phương, đã đổi tên) sang nhà chơi với con gái của Bảo.

Bảo đã nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái nhưng lúc đó vợ anh ta đang ở nhà. Để thực hiện hành vi, Bảo dẫn An đến trường mầm non gần đó (nơi Bảo đang làm bảo vệ).

Gã trai 33 tuổi thực hiện hành vi đồi bại khiến bộ phận sinh dục bé An bị chảy máu. Bế nạn nhân về nhà, Bảo nói dối vợ do trong lúc tức giận đã dùng tay đấm vào bộ phận sinh dục An làm chảy máu.

Cũng nói dối gia đình nạn nhân, Bảo xin gia đình đưa bé An đi viện.

Bảo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 18/4. Ảnh: Minh Quý.

Tại bệnh viện, An đã kể lại việc Bảo thực hiện hành vi giao cấu với mình. Bố mẹ nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi đồi bại của Bảo đến cơ quan công an.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Bảo đã đến Công an xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo kết luận của Trung tâm pháp y (Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk), An bị rách "vùng kín", tỷ lệ thương tích 41% (tạm thời 12 tháng).

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 20/11/2017, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án chung thân với Bảo. Bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Bảo là đặc biệt nghiêm trọng, làm tổn hại đến sức khỏe và ảnh hưởng đến tâm sinh lý lâu dài của nạn nhân nên giữ nguyên bản án sơ thẩm.