Ý kiến trái chiều về trần quân hàm với giám đốc công an tỉnh

Nhiều ý kiến trái chiều khi thảo luận đề xuất quy định giám đốc công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương loại I có quân hàm cao nhất là thiếu tướng.

Chiều 16/5, phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi.

Nhiều đại biểu quan tâm nội dung dự thảo đề xuất quy định giám đốc công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương loại I có quân hàm cao nhất là thiếu tướng.

Đề nghị cân nhắc phong tướng cho giám đốc công an tỉnh

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt cho biết đề xuất trên được một số thành viên ủy ban đồng tình nhưng đề nghị bổ sung tiêu chí địa lý hành chính, tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Một số thành viên khác không đồng tình với đề xuất vì cho rằng quy định chưa phù hợp với trần quân hàm của cơ quan quân sự cấp tỉnh theo quy định của Bộ Chính trị.

"Việc quy định đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I không căn cứ vào tình hình an ninh trật tự. Quá trình thực hiện, số lượng tỉnh, thành phố được phân loại I có thể tăng lên dẫn đến số lượng cấp tướng tăng. Ủy ban thấy rằng đây là vấn đề hệ trọng nên đề nghị báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến", ông Võ Trọng Việt cho hay.

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Phát biểu tại phiên họp, thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng quy định như dự thảo sẽ không phù hợp với quân hàm của Chỉ huy trưởng.

Theo tướng Tiến, khi có tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chiến tranh, Chỉ huy trưởng chỉ huy thống nhất dẫn đến có cái khó giải quyết ở các cấp, như anh quân hàm đại tá chỉ huy anh cấp tướng; khi điều hành vấn đề cụ thể sẽ gặp khó khăn và công tác đời thường cũng bất cập.

"Giả sử có sửa đổi Luật Sĩ quan quân đội thì quan điểm của Bộ Quốc phòng là ở tỉnh cũng không lên cấp tướng. Vì vậy, Bộ Quốc phòng đề nghị cân nhắc đề xuất này trong dự án luật", ông Tiến nhấn mạnh.

Phải báo cáo Bộ Chính trị

Cho ý kiến vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết là đại biểu Cần Thơ, bà thấy Giám đốc công an Cần Thơ có 4.000 quân trong tay, mang hàm đại tá. Trong khí đó, một cục trưởng ở Bộ Công an chỉ 100-200 quân thì có thể lên đến cấp trung tướng.

"Một số tỉnh có biên giới trên biển như Quảng Ninh, rộng lớn như Thanh Hoá, hay tấp nập như Đà Nẵng, giám đốc công an nắm giữ mấy nghìn quân mà chỉ là đại tá, bản thân tôi tâm tư thay cho anh em", bà Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ.

Nữ Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý khi xây dựng Luật CAND năm 2014 đã có rất nhiều ý kiến tranh luận và đã xin ý kiến Bộ Chính trị nhiều lần liên quan đến phong hàm cấp tướng. Bộ Chính trị đã có thông báo là thống nhất cấp bậc hàm của công an và quân đội tương đương nhau. Chỉ huy trưởng quân sự và giám đốc công an là đại tá, trừ TP.HCM và Hà Nội.

"Dự luật lần này có sự mở rộng, thay đổi thì phải nói rõ lý do để báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị. Nếu, Bộ Chính trị đồng ý với thay đổi này thì có sửa Luật Sĩ quan quân đội để đảm bảo sự tương thích hay không, đó là vấn đề", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: Thắng Quang.

Phát biểu làm rõ thêm, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho rằng có nhiều bất cập trên thực tế, như trần quân hàm cấp tổng cục trưởng đang có thấp hơn cục trưởng. Ông nói: "Có người phấn đấu mãi mới lên được lại xin xuống vì Cục trưởng có trần hàm lên tới trung ướng, còn tổng cục phó chỉ có một đồng chí là trung tướng thôi".

Bộ trưởng phân tích thêm một số cục trực tiếp chiến đấu, thể hiện rõ nhất bản chất của công an lại không thuộc diện được lên quân hàm trung tướng mà chỉ là thiếu tướng, trong khi có cục không trực tiếp chiến đấu lại có trần quân hàm cao.

"Giám đốc công an địa phương hiện được quy hoạch làm thứ trưởng Bộ Công an nhưng về hàm chỉ có đại tá trong khi thứ trưởng lên đến thượng tướng. Quy định về cấp hàm với giám đốc công an cũng vướng khi muốn luân chuyển cán bộ, vì khó đưa một người cấp tướng về địa phương vì như thế sẽ không phù hợp quy định", tướng Tô Lâm nêu.

Bộ trưởng Công an nói thêm là không đặt vấn đề lực lượng công an tương thích với quân đội vì nhiệm vụ và bố trí lực lượng khác nhau. "Cấp tướng quân đội có 415 người, gồm 3 đại tướng, 18 thượng tướng, 81 trung tướng, còn lại là thiếu tướng. Trong khi đó, Công an quy định cao nhất là 205 tướng với một đại tướng, 6 thượng tướng, dự luật quy định xin nhiều nhất đến 40 trung tướng, như vậy thì cũng chưa bằng một nửa của quân đội", ông dẫn chứng.

Kết luận phiên thảo luận, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ban soạn thảo tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo, Ủy ban Quốc phòng An ninh thẩm tra lại trước khi dự án luật được trình ra Quốc hội tại kỳ họp khai mạc ngày 21/5 tới đây.