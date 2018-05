Ý kiến trái chiều việc Google, Facebook phải đặt trụ sở ở Việt Nam

Tranh cãi việc 'Facebook, Google phải đặt máy chủ ở Việt Nam'

Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu cho rằng dù đã có Luật An toàn thông tin mạng rồi vẫn phải xây dựng Luật An ninh mạng vì phạm vi điều chỉnh hoàn toàn khác nhau.