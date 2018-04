Yêu cầu kiểm điểm trưởng công an phường dùng xe công đưa cháu về nhà

Trưởng công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã yêu cầu Công an phường Thanh Khê Đông tổ chức họp kiểm điểm Trưởng công an phường này khi dùng xe công vụ đưa cháu về nhà.

Ngày 13/4, đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng), cho biết đã nhận được báo cáo từ Công an phường Thanh Khê Đông liên quan đến việc Trưởng công an phường này dùng xe công đưa cháu về nhà. Tối 8/4, anh Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) đi cùng bạn gái đến ăn bánh xèo ở trên đường Phạm Cự Lượng. Tại đây, Khang mâu thuẫn với chị Trần Thị Quỳnh Như (33 tuổi) khi người phụ nữ này đến sau nhưng lấy bánh ăn trước. Chị Trần Thị Quỳnh Như điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Giáp Hồ. Sau khi đánh chị Như khiến chị này nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, Khang được đưa về trụ sở công an để làm việc. Lúc này, trung tá Nguyễn Tri Phương, Trưởng công an phường Thanh Khê Đông (chú ruột của Khang) đã dùng ôtô công vụ của đơn vị đến đón Khang về nhà. Theo báo cáo của trung tá Nguyễn Tri Phương, tối 8/4, ông cùng một cán bộ đi tuần tra trên đường Nguyễn Tất Thành thì được gia đình Khang thông báo về vụ ẩu đả tại phường An Hải Đông. Lúc ông Phương chuẩn bị về thì hay tin một số thanh niên đang chờ Khanh ra ngoài để trả thù. Vì vậy, vị Trưởng công an phường đã đưa cháu về nhà sau đó quay trở lại cơ quan. Theo đại tá Trần Thanh Hải, khi xảy ra vụ việc, Công an quận Sơn Trà không yêu cầu phối hợp nên việc đi xe qua phường An Hải Đông là không đúng, còn nếu vì mục đích cá nhân thì không được đi xe công. “Vì giải quyết việc công và việc tư không rõ ràng nên người dân phản ánh thì phải công nhận. Lãnh đạo công an quận sẽ chủ trì cuộc họp kiểm điểm tại phường Thanh Khê Đông sau đó sẽ báo cáo kết quả lên công an thành phố xem xét”, ông Hải nói. Nam 9X đánh cô gái tại quán bánh xèo là cháu trưởng công an phường Sau khi làm việc với cảnh sát, Khanh được chú ruột là trưởng công an phường dùng xe công vụ đưa về nhà.

Đà Nẵng Đà Nẵng là một thành phố thuộc trung ương từ năm 1997, là trung tâm kinh tế, tài chính, chính trị, văn hoá, du lịch, xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Bạn có biết: Nguồn gốc từ "Đà Nẵng" là biến dạng của tiếng Chăm cổ daknan, nghĩa là vùng nước rộng lớn hay "sông lớn", "cửa sông cái". Diện tích: 1.285km2 Dân số: 1,347 triệu (2016) Phân chia hành chính: 6 quận, 2 huyện Vùng: Nam Trung Bộ Mã điện thoại: 236 Biển số xe: 43