Yêu nam thần nước Anh, Taylor Swift không còn là 'con rắn hao trai'?

Gác lại ca từ "sân si" của "Look What You Made Me Do", Taylor Swift 9 tháng qua trở nên dịu dàng và lãng mạn khôn tả vì ngập trong tình yêu với nam diễn viên điển trai Joe Alwyn.

"Album Reputation của tôi là hành trình tìm kiếm tình yêu qua những ồn ào", nữ ca sĩ thổ lộ trong đêm diễn mới nhất. Chuyến lưu diễn quảng bá album của cô, Reputation Stadium Tour, vừa trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Bắc Mỹ của một ca sĩ nữ, với gần 200 triệu USD.

Với đà này, theo dự báo, Reputation Stadium Tour sẽ thu về khoảng 450 triệu USD. Nếu đạt tầm đó, chuyến lưu diễn sẽ vào top 6 thế giới mọi thời đại.

Không còn là rắn độc thị phi

Người ta tưởng album Reputation của Swift thất bại khi có ít hit, nhưng cô vẫn miệt mài lưu diễn thu 202 triệu USD sau 29 đêm - lập kỷ lục doanh thu cao nhất Bắc Mỹ mọi thời đại.

Đã hơn 8 tháng kể từ đầu năm 2018, khán giả không còn thấy những thông tin như "Taylor Swift đá xéo nghệ sĩ này" hay "Taylor Swift mắng mỏ bạn trai cũ kia". Sự thực là nữ ca sĩ đã chủ động khép lại những thị phi, chấm dứt gần như hoàn toàn những thông điệp "sân si", từng là chiêu trò hiệu quả để cô gây chú ý cho Look What You Made Me Do, đĩa đơn đầu tiên của album Reputation.

Hình tượng Taylor Swift trở nên dịu dàng, mềm mại hơn nhiều so với thời Look What You Made Me Do . Ảnh: Getty Images.

Hình tượng Swift "rắn chúa" đầy quỷ quyệt và chi phối tất cả trong Look What You Made Me Do cũng đã khép lại từ lâu, nhường chỗ cho một Swift mềm mại và dễ chịu hơn nhiều, dưới ảnh hưởng của tình yêu. Bạn trai Joe Alwyn của cô cũng được cho là nguồn cảm hứng của loạt đĩa đơn sau đó: ...Readey For It, Gorgeous, Delicate...

Khán giả từng nhầm tưởng các đĩa đơn này chẳng tạo được sức hút như Look What You Made Me Do, nhưng hóa ra, các ca khúc đều được người nghe thưởng thức một cách lâu dài, bền bỉ và đến nay cũng đã được công nhận hit. Có thể nói, Swift đã đi từ trái tim đến trái tim chứ không cần gây chú ý một cách tiêu cực bằng thị phi như trước.

Và hóa ra, Reputation là một album xuất sắc, lại rất nồng nàn, nữ tính và thành công một cách trầm lặng nhưng lâu bền chứ không phải nhờ những chiêu trò. Bằng chứng là, chuyến lưu diễn cùng tên để quảng bá album của nữ ca sĩ vừa đạt thành tích có doanh thu cao nhất Bắc Mỹ mọi thời đại.

Ở tầm thế giới, chuyến lưu diễn giữ kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại tính đến nay vẫn là U2 360° Tour của ban nhạc U2, với 736 triệu USD. Nhưng Reputation Stadium Tour vẫn còn một chặng đường dài phía trước, đến 21/11 mới kết thúc, nên vẫn còn thời gian để phá những kỷ lục mới.

Tình yêu ngọt ngào sau hơn 10 mối tình chết yểu

Tình yêu là chủ đề trung tâm của album Reputation, chứ không phải những mối quan hệ phức tạp trong showbiz Mỹ (Katy Perry, Kanye West, Kim Kardashian...) hay các mối tình quá khứ có kết thúc cay đắng của Swift.

"Album này đã mở đầu với những ồn ào, những điều người ta xuyên tạc về cuộc sống của tôi và khiến tôi phải bảo vệ nó. Nhưng rồi, từ giữa album, các bạn sẽ nhận ra tôi thực sự chẳng mảy may coi trọng những thứ đó", Swift tâm sự với người hâm mộ, "Nếu bạn có thể tìm thấy những người chân thành với mình dù danh tiếng mình đang dở tệ, thì điều gì mới quan trọng. Và thị phi còn là gì đâu nếu bạn có những người bạn đáng quý xung quanh mình?".

Ca khúc Delicate (Mong manh) có lẽ là lời tri ân gần nhất với tâm sự đó của Swift. Cô hát như hướng đến bạn trai hiện tại và người hâm mộ: "Danh tiếng em lúc này thực sự không tốt đẹp lắm, anh phải yêu em vì chính con người em".

Joe Alwyn bảnh bao trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice mới đây. Ảnh: AP.

Với mấy chữ "danh tiếng không tốt đẹp", Swift đang thừa nhận quá khứ với những lần yêu đương ồn ào nhưng ngắn ngủi của cô, theo thống kê là hơn 10 mối tình. Chính danh tiếng đó từng khiến cô mang tiếng là "con rắn hao trai" (cách dùng từ đùa cợt của nữ ca sĩ Uyên Linh).

Nhưng Joe Alwyn là mối tình dài nhất của Swift sau nhiều năm phiêu lưu (gần 2 năm). Và với anh, Swift cũng có một lối yêu kỳ lạ so với tất cả những mối tình quá khứ.

Nếu tình cảm với DJ giàu nhất thế giới Calvin Harris là những lần xuất hiện hoành tráng bên nhau tại các lễ trao giải, những bức ảnh chỉnh sửa kỹ lưỡng qua Instagram thì với Alwyn, Swift lại giữ cho tình yêu lặng lẽ nhất có thể. Cả hai chưa từng xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện thảm đỏ. Những hình ảnh của họ đều là hình hậu trường quay vội, chụp vội.

Dù hẹn hò với nhau từ năm 2016, số lần cả hai được trông thấy xuất hiện chung vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mới đây, Alwyn có sự kiện thảm đỏ lớn ở Liên hoan phim Venice, nhưng người xuất hiện cạnh anh không phải Swift, mà là bạn diễn Emma Stone trong phim được dự báo tranh Oscar, The Favourite.

Với việc né tránh truyền thông và yêu đương kín tiếng, Swift và Alwyn đang gửi đến công chúng một thông điệp: cả hai thực sự nghiêm túc nhưng cũng không muốn chuyện tình yêu ảnh hưởng đến sự nghiệp của mỗi người. Nhất là Alwyn, người chưa thực sự có tên tuổi trong giới điện ảnh, vẫn cần thời gian để khẳng định mình bên cạnh cô bạn gái siêu sao thế giới.

Yêu Alwyn, Swift bắt đầu biết hát về tình dục một cách nữ tính và gợi cảm. Ảnh: Billboard.

Mặc dù vậy, những cảm xúc yêu đương vẫn rất khó kìm nén và Swift đã thỏa sức bung tỏa trong những ca từ của Reputation. Trong đó, gợi cảm nhất là ca từ của Dress, một bài hát táo bạo về tình dục. "Hãy gọi tên em đi và mọi thứ chợt ngừng lại. Em không muốn anh chỉ là bạn thân. Em mua chiếc váy này chỉ để anh lột bỏ nó khỏi thân thể em", cô hát, với nguồn cảm hứng từ bạn trai.

"Cô ấy đang ở trong giai đoạn tuyệt vời về cả sự nghiệp lẫn tình yêu" một nguồn tin thân cận nói với People. "Joe là một người bạn trai lý tưởng. Anh ấy rất ủng hộ cô. Taylor yêu quý gia đình anh ấy".

Dù chưa bao giờ lên tiếng khen bạn gái của con trai trên truyền thông, gia đình Alwyn đã được trông thấy đến dự và cổ vũ cho Swift trong vài buổi biểu diễn vào năm ngoái.

Vào tháng 7, đôi tình nhân cũng đi nghỉ cùng nhau tại resort hạng sang ở Turks và Caicos.

MV Delicate - Taylor Swift Nữ ca sĩ thể hiện vũ đạo trong mưa giữa nỗi cô đơn cùng cực dù là một siêu sao vạn người săn đón.