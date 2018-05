Zalo tổ chức tư vấn giải pháp công nghệ cho nhà phát triển tại HN

Với việc sở hữu 80 triệu người dùng, Zalo là nền tảng tiềm năng với nhiều tổ chức thuộc các lĩnh vực khác nhau từ doanh nghiệp đến các cơ quan nhà nước, đoàn thể. Vì vậy, nhu cầu tích hợp sâu lên nền tảng Zalo để tận dụng ưu thế từ tập khách hàng lớn đang được nhiều đơn vị quan tâm.

Để đáp ứng nhu cầu này, buổi workshop với chủ đề “Làm quen với Zalo API” sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25/5/2018, dành riêng cho các nhà phát triển và công ty cung cấp giải pháp về lĩnh vực công nghệ.

Đến với buổi workshop, người tham dự sẽ được các chuyên gia đến từ Zalo chia sẻ về Zalo API và các vấn đề kỹ thuật có liên quan

Ngoài ra, Zalo cũng xây dựng chương trình Zalo Technical Partner dành cho đối tác thứ 3 với những quyền lợi như được cung cấp API mới nhất, được ưu tiên tham gia các chương trình tư vấn của Zalo, được ưu tiên hỗ trợ và truyền thông từ Zalo.

Việc hoàn thiện API để đối tác có thể chủ động đưa sản phẩm của mình lên nền tảng Zalo cũng là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng này. Tuy nhiên, theo chia sẻ của đại diện Zalo, việc Zalo mở API vẫn sẽ dựa nguyên tắc tôn trọng sự riêng tư và phục vụ nhu cầu của chính người dùng.

Zalo Talk: Get Started with Zalo API - HN sẽ được diễn ra vào lúc 18h30, ngày 25/5/2018 tại The Vuon Luxury Garden, Tầng 3 - Tháp A, Tòa nhà D2, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Để tham gia chương trình, bạn có thể đăng ký tại đây.