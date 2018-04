Zayn Malik ôm hôn người mẫu giống Gigi Hadid trong MV 'Let Me'

Nhiều khán giả cho rằng Zayn Malik chọn một người mẫu có ngoại hình "hao hao" bạn gái cũ Gigi Hadid để đóng chính trong MV "Let Me" nhằm hồi tưởng về mối tình vừa qua.

MV Let Me - Zyan Malik MV ca khúc mới sau khi chia tay bạn gái Gigi Hadid của cựu thành viên One Direction Zyan Malik.

Cựu thành viên One Direction Zayn Malik vừa cho ra mắt bài hát mới Let Me với giai điệu mang âm hưởng jazz. Từ sau khi tách nhóm, Zayn Malik là một trong những thành viên thành công nhất trên con đường ca hát solo.

Zayn vào vai một tay xã hội đen trong Let Me. MV ca khúc được xây dựng như một bộ phim ngắn với những pha hành động gay cấn, hấp dẫn. Thu hút sự quan tâm nhất là phân cảnh anh chàng tưởng tượng được cô gái đáp trả tình cảm, cả hai ôm hôn nhau thắm thiết trên giường một cách nóng bỏng.

Một chi tiết khác khiến người hâm mộ nam ca sĩ chú ý là gương mặt của người mẫu trong MV khá giống với Gigi Hadid, bạn gái cũ của anh. Người mẫu 20 tuổi Sofia Jamora được đánh giá là có vẻ ngoài nóng bỏng và đường nét gương mặt cũng như mái tóc vàng thướt tha "hao hao" Gigi Hadid.

Trong MV, Zayn Malik đã có những khoảnh khắc ôm hôn nồng cháy với cô người mẫu. Nhiều ý kiến nghi ngờ nam ca sĩ đang diễn tả lại cuộc tình ngoài đời của anh với Gigi Hadid.

Ngoại hình giống nhau của Sofia Jamora (trái) và Gigi Hadid (phải).

Nội dung chính của bài hát Let Me là tập hợp những ca từ lãng mạn, tha thiết của một chàng trai đang say đắm trong tình yêu. Chàng trai thỉnh cầu người yêu của mình hãy chọn anh và yêu anh mãi mãi.

Lời hát cũng kể lại những mong ước sẽ được đi dạo biển cùng người yêu vào tháng 4, hay ăn kem và cùng nhau nhảy múa... Trùng hợp là sinh nhật của Gigi Hadid cũng rơi vào tháng 4.

Nhiều fan cho rằng Let Me bài hát này dành cho Gigi Hadid. Zayn Malik cũng từng thẳng thắn thừa nhận anh sẽ mãi yêu Hadid dù cả hai đã chia tay. Zayn Malik và siêu mẫu Gigi Hadid công khai hẹn hò vào đầu tháng 12/2015. Mối tình này chấm dứt vào tháng 3/2018.

Khi đó, Malik viết trên Twitter: "Gigi và tôi đã có một mối quan hệ đầy ý nghĩa, thương yêu và có nhiều niềm vui bên nhau. Tôi luôn dành một sự tôn trọng sâu sắc cho Gigi vì cô ấy là một người phụ nữ, một người bạn tuyệt vời”.