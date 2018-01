ZMA công bố Top 10: Sơn Tùng soán ngôi Soobin, Chi Pu giữ phong độ

Tại top 10 Zing Music Awards, Giọng ca "Lạc trôi" dẫn đầu với 10 đề cử, Soobin Hoàng Sơn "tuột" mất 3, chỉ còn lại 8. Chi Pu giữ nguyên phong độ với 4 đề cử.

Sáng 1/1, danh sách đề cử top 10 Zing Music Awards (ZMA) đã được công bố sau một tuần tiết lộ top 20.

Top 10 được chọn dựa theo số liệu #zingchart trong năm; các giải thưởng theo thể loại nhạc và yêu thích do người dùng bình chọn qua trang web awards.zing.vn.

Sơn Tùng M-TP vươn lên dẫn đầu

Sau khi top 20 được công bố, Soobin Hoàng Sơn là cái tên được chú ý nhất khi dẫn đầu với 11 đề cử, còn Sơn Tùng M-TP đứng thứ hai với 10 đề cử.

Nhưng sau top 10, Sơn Tùng M-TP đã thế chỗ dẫn đầu, giữ nguyên 10 đề cử từ top 20 bao gồm: Nghệ sĩ của năm, Ca khúc của năm (Lạc trôi, Nơi này có anh), Music Video của năm (Lạc trôi, Nơi này có anh), Nhạc sĩ của năm, Ca khúc Pop/Ballad được yêu thích (Nơi này có anh), Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích (Lạc trôi), Nam ca sĩ được yêu thích, Ca khúc Rap/Hip Hop được yêu thích (Remember Me bản remix của SlimV).

Hạng mục quan trọng Nghệ sĩ của năm điểm 10 cái tên nổi bật nhất.

Đứng thứ hai hiện tại là Min với 9 đề cử. Min giữ vững phong độ từ top 20 với các đề cử: Nghệ sĩ của năm, Ca khúc của năm, Music Video của năm (đều cho Có em chờ, Ghen), Nữ ca sĩ được yêu thích, Song ca/Nhóm ca được yêu thích, Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích (Ghen), Ca khúc R&B/Soul được yêu thích (Chưa bao giờ mẹ kể).

Mất 3 đề cử, Soobin Hoàng Sơn xuống vị trí thứ ba với các hạng mục: Nghệ sĩ của năm, Ca khúc của năm (Đi để trở về, Xin đừng lặng im), Ca khúc Pop/Ballad được yêu thích, Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích (Ngày mai em đi), Ca khúc Rap/Hiphop được yêu thích (Nóng xệ mood), Ca khúc R&B/Soul được yêu thích (Anh đã quen với cô đơn), Nam ca sĩ được yêu thích.

Rhymastic - Tài năng underground bứt phá với 4 đề cử

Tiếp đó, những nghệ sĩ có số lượng đề cử lớn bao gồm Only C - nghệ sĩ duy nhất có 6 đề cử, và nhóm nghệ sĩ 5 đề cử gồm Will, Chi Dân, Hương Tràm. Nhóm 4 đề cử bao gồm: Đông Nhi, Da LAB, Rhymastic, Noo Phước Thịnh, Khắc Hưng, ban nhạc Ngọt.

Nhà sản xuất Rhymastic. Ảnh: FBNV.

Đáng chú ý, bên cạnh những cái tên đã thành danh lâu năm, trong nhóm 4 đề cử có Rhymastic, nhà sản xuất đã hoạt động lâu năm nhưng đến năm 2017 mới được biết đến với ca khúc Yêu 5. Các đề cử của anh gồm Nghệ sĩ của năm, Bài hát của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích.

Cũng là một nghệ sĩ từ underground như Sơn Tùng M-TP hay Soobin Hoàng Sơn, Rhymastic được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong các năm tới.

Là giọng ca Chi Dân vẫn giữ vững phong độ với 5 đề cử Top 10, trong đó có 3 giải quan trọng: Nghệ sĩ của Năm, Bài hát của năm và Music Video của năm.

Chi Pu giữ nguyên 4 đề cử

Sau khi gây bất ngờ khi vừa đi hát 3 tháng, thị phi luôn bủa vây vẫn được đề cử 4 giải ở Zing Music Awards, nữ ca sĩ tiếp tục gây bất ngờ khi giữ nguyên 4 đề cử đó sau vòng bầu chọn đầu tiên.

Chi Pu có thế mạnh ở các hạng mục bầu chọn. Ảnh: FBNV.

Cụ thể, Chi Pu vẫn có cơ hội ở các hạng mục Music Video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích và Nữ ca sĩ được yêu thích. Nữ ca sĩ không có nhiều tiềm năng ở hai giải do Hội đồng nghệ thuật lựa chọn, nhưng hai giải bầu chọn hoàn toàn có cơ sở vì cô có lượng fan hùng hậu.

Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà mất toàn bộ đề cử

Bên cạnh đó, một bất ngờ của top 10 là Tóc Tiên và Hồ Ngọc Hà, hai giọng ca lâu năm, đã rơi rụng hết đề cử. Với Tóc Tiên, đó là một cú sốc vì ban đầu cô có 6 đề cử trong top 20, gồm các hạng mục quan trọng như Nghệ sĩ của năm, Bài hát của năm, Music Video của năm... nhưng sau vòng bầu chọn đã không còn một đề cử nào.

Còn với Hồ Ngọc Hà, đây là một năm hoạt động không hiệu quả của nữ ca sĩ nên không khó hiểu khi cô mất cả 3 đề cử từ top 20: Music Video của năm, Ca khúc Pop/Ballad được yêu thích và Nữ ca sĩ được yêu thích.

Ban nhạc Ngọt: Chiến binh bền bỉ từ dòng nhạc indie

Giữ nguyên 4 đề cử từ top 10 là Music Video của năm (cho Em dạo này), Song ca/Nhóm ca được yêu thích, Nghệ sĩ Underground/Indie được yêu thích và Ca khúc Rap/Hip Hop được yêu thích (Cho tôi lang thang, hợp tác với nghệ sĩ Đen).

Ngọt là tên tuổi indie nổi bật trong năm qua. Ảnh: Mai Lân.

Năm nay, ZMA ghi nhận sự lớn mạnh và xâm chiếm một góc riêng của làng nhạc trong năm 2017 bằng giải thưởng riêng Nghệ sĩ Underground/Indie được yêu thích. Đồng thời, các nghệ sĩ, ban nhạc indie cũng xuất hiện trong nhiều bảng đề cử khác. Có thể nói, Ngọt là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của dòng nhạc indie hiện nay.

Bên cạnh Ngọt, có những tên tuổi mới khác đã được top 10 ZMA ghi nhận. Đó là sự xuất hiện của một số gương mặt underground: Jaykii, Kai Đinh, Phương Ly. Nổi bật, Kai Đinh năm nay ra mắt đã có 2 đề cử "của năm" là Nhạc sĩ và Nghệ sĩ mới.